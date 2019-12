Masaje tailandés, dieta macrobiótica y sanación son pseudoterapias, dice Sanidad

La batalla de la ministra de Sanidad, la asturiana María Luisa Carcedo, contra la pseudociencia da un paso más. El Ministerio no ve evidencia científica y, por tanto, sí considera pseudoterapias, cinco técnicas que Sanidad ha sometido a un análisis detallado: masaje tailandés, dieta macrobiótica, magnetoterapia, sanación espiritual activa y masaje ayurvédico. Esto es lo que se desprende de los informes provisionales de evaluación, que Sanidad ha enviado a sociedades científicas, consejos estatales de las profesiones, asociaciones de pacientes de ámbito estatal, así como a aquellas entidades interesadas en cada uno de los procedimientos analizados, quienes tendrán hasta el 17 de enero para realizar las aportaciones que consideren oportunas.

En el caso del masaje tailandés, una técnica tradicional milenaria desarrollada en Tailandia y caracterizada por trabajar con masaje profundo todo el cuerpo mediante presiones, movilizaciones pasivas y estiramientos adaptados a las necesidades y situación de cada usuario, Sanidad destaca los "pocos estudios" con "diseños robustos" y de "buena calidad" que evalúan su eficacia y seguridad. Las sesiones dadas por masajistas especializadas en esta técnica suelen administrarse de una a dos horas.

En el informe elaborado por el departamento que dirige en funciones Maria Luisa Carcedo se ha valorado su uso en dolor lumbar agudo, subagudo o crónico inespecífico, síndrome de dolor crónico miofascial, osteoartrosis de rodilla, cefalea tensional crónica, neuropatía diabética y espasticidad y tensión muscular en patología neurológica. Sanidad concluye que con la información proporcionada "no es posible" hacer conclusiones "definitivas" sobre la eficacia y seguridad de esta técnica en ninguno de los parámetros analizados. No obstante, sí reconoce que, con evidencia de "baja a moderada calidad", los estudios científicos sí han mostrado "de forma consistente" una tendencia a un "potencial efecto beneficioso" del masaje tailandés en la reducción de la intensidad del dolor a corto plazo.

El Yin y el Yang

Respecto a la dieta macrobiótica, basada en el principio del "Yin y el Yang", buscando el equilibrio físico y emocional a través del consumo de alimentos integrales, orgánicos cultivados localmente, vegetales y disminución de la ingesta de grasas, azúcares y productos procesados químicamente, Sanidad avisa de que "no hay información suficiente" que permita conocer la eficacia y seguridad de la dieta macrobiótica en la mejora o control de enfermedades. Para alcanzar esta conclusión, se han analizado cinco documentos sobre dos estudios en los que la dieta macrobiótica empleada fue la "Ma-Pi 2" y la muestra pacientes con diabetes tipo 2 y sin diabetes pero que tenían episodios de hipoglucemias reactivas.

La magnetoterapia estática consiste en la aplicación de un campo magnético que es emitido por imanes insertados en objetos como pulseras o brazaletes, o rodilleras, fajas lumbares, muñequeras u otras ortesis colocados directamente en la zona para tratar el dolor. El Ministerio ha concluido que su uso no es efectivo en el tratamiento del dolor, por lo que ha rechazado recomendarlo para estas dolencias.

Respecto al masaje ayurvédico, que se ofrece como una solución efectiva y segura para diversos problemas de salud, afecciones degenerativas, trastornos neuromusculares o alergias, el Ministerio advierte de que no hay evidencia para determinar su calidad y seguridad con finalidad terapéutica y de que los estudios publicados, "de baja calidad metodológica", no permiten extrapolar los resultados y generar conclusiones "sólidas".

Finalmente, Sanidad ha analizado la eficacia y seguridad de la sanación espiritual activa, una técnica no invasiva de intervención en el "cuerpo energético" de la persona para generar efectos en el cuerpo físico y restaurar la salud, concluyendo que los resultados observados de mejora en pacientes con artritis reumatoide "carecen de evidencia clínica" y "no difieren" de la evolución de los afectados que no reciben intervención