La borrasca "Fabián" pone a Asturias en avisos de riesgo extremo por oleaje e importante por fuertes vientos

La borrasca "Elsa" se aleja tras dejar un fallecido por un argayo y se prepara la llegada de "Fabián", que traerá vientos de hasta 120 kilómetros por hora en el Principado. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso rojo (riesgo extremo) y naranja (riesgo importante) por fuerte oleaje y vientos huracanados.

Según Meteorología, desde las 06,00 hasta las 12,00 horas de mañana sábado, el aviso por vientos será amarillo y se prevén rachas de 100 kilómetros en el litoral occidental, en la Cordillera y en los Picos de Europa. El Principado estará en aviso rojo por fenómenos costeros en el litoral occidental, desde las 22,00 horas hasta las 00.00 horas del domingo 22. También hay un aviso naranja por fenómenos costeros en el litoral occidental y oriental, al menos desde las 12,00 horas del sábado hasta las 22,00 horas en el Occidente, y desde las 15,00 horas del sábado, hasta las 00.00 horas del domingo en el litoral oriental.

La Aemet también ha emitido un aviso naranja por viento. Se espera un episodio con rachas que podrían alcanzar los 120 kilómetros por hora en el Suroccidente asturiano y de 110 en el litoral occidental, en la Cordillera y en los Picos de Europa, desde las 06,00 horas de la mañana de mañana sábado hasta las 00.00 horas del domingo en el primer caso, y desde las 12,00 horas del sábado hasta las 00.00 horas del domingo en el segundo.

Para el domingo 22, las rachas máximas de viento serán de 100 kilómetros en el Suroccidente, la Cordillera y los Picos de Europa y de 90 kilómetros en el litoral occidental, desde las 00.00 del domingo a las 10,00 de la mañana, en el caso del litoral occidental y hasta las 18,00 horas en el Suroccidente, la Cordillera y los Picos de Europa.

El Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) ha emitido una serie de recomendaciones ante vientos de gran intensidad. En las viviendas, se pide que se revisen los anclajes de los elementos fijados en el exterior del edificio, como antenas, carteles, macetas, cornisas, persianas, toldos, etc.

Hay que asegurar puertas y ventanas, especialmente las exteriores. Si tiene que salir de su casa o refugio durante el vendaval, preste especial atención ante el peligro de desprendimiento de cornisas u otros materiales que puedan caer desde altura y permanezca lejos de las ventanas con cristales, que puedan estallar por la presión del viento exterior.

Si se está en el exterior, no hay que protegerse del viento en zonas próximas a muros, tapias o árboles, ni circular debajo de anuncios publicitarios o andamios, no hacer fuego y no tocar cables ni postes del tendido eléctrico. Si se conduce, extremar las precauciones asegurando las manos sobre el volante y reduciendo la velocidad, aunque hay que procurar evitar los desplazamientos por carretera y si es necesario hacerlos, extremar las precauciones por la posible presencia de obstáculos en la vía. En todo caso, infórmese de las condiciones meteorológicas de la zona a la que se dirige y del estado de las carreteras.

Las recomendaciones de Emergencias se hacen extensivas también a las zonas marítimas. Hay que procurar alejarse de la playa y de otros lugares bajos que puedan ser afectados por las elevadas mareas y oleajes que suelen generarse ante la intensidad de vientos fuertes. En estas situaciones, el mar adquiere condiciones extraordinarias y puede arrastrarle si se encuentra en la proximidad del mar. Hay que alejarse de zonas próximas a la costa, porque una fuerte ola podría ocasionar un accidente. Evitar la utilización de embarcaciones y revisar sus amarras. No practicar deportes acuáticos siempre que se pueda evitar.

Tampoco hay que situarse en el extremo de muelles o espigones, ni arriesgarse a sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas.

Un argayo ha cortado el corredor del Narcea a la altura de Tebongo.