Cae una red de venta de almejas ilegales tras una intoxicación en un restaurante asturiano

Un restaurante asturiano sirvió las almejas que no debía la pasada Nochevieja y varias personas resultaron intoxicadas. No fue el único. También en Cantabria varios establecimientos sirvieron estos moluscos. En total, 27 personas se pusieron enfermas. El Seprona de Cantabria ya andaba con la mosca detrás de la oreja respecto a una red que traía almejas desde Portugal, y a la que habían impuesto sanciones por no tener los papeles en regla. Con las intoxicaciones, el asunto cobró otra dimensión. Finalmente, el pasado octubre, los agentes frustraron la última remesa que la red pretendía poner en el mercado: 2,5 toneladas de almeja japónica, que se cultivaba de forma furtiva en las costas portuguesas y se distribuía a viveros de Santander y Huelva. Hay 43 detenidos e investigados, 39 de ellos españoles y cuatro portugueses, y los agentes se han incautado de 38,5 toneladas de moluscos, tras realizar seis registros y siete inspecciones. Hay hasta once empresas implicadas.

En Asturias, según Salud Pública, fue una distribuidora de la región la que sirvió las almejas producidas por esta red a un solo restaurante. Varias personas resultaron intoxicadas, pero, según Salud Pública, no consumieron almejas contaminadas. La respuesta a esta contradicción quizá radique en el hecho de que la red que distribuía la almeja japónica, producida de forma furtiva por personas del este en la costa portuguesa, la mezclaba con almejas adquiridas legalmente, con el fin de hacer perder la trazabilidad. Según la Guardia Civil, de esta forma, ante una posible intoxicación, resultaría imposible determinar el origen, intentando así anular cualquier responsabilidad al no ser posible determinar el marisqueo. Para complicar más la cosa, los responsables de los viveros utilizaban documentos falsos de estuarios portugueses con el fin de enmascarar la procedencia real.

La red no se complicaba mucho la vida. Tras un breve tratamiento de depuración mediante circulación de agua limpia, incapaz de realizar una filtración completa, la almeja contaminada era puesta en el mercado a través de comercios vinculados con la venta de moluscos y restaurantes. Los cálculos realizados por los investigadores cifran en más de 9 millones de euros los beneficios anuales de esta red delictiva, con una estimación superior a las mil toneladas de almeja japónica de procedencia ilícita. La operación ha sido coordinada por Europol y desarrollada por el Seprona en colaboración con la Dirección de Pesca de Cantabria y sus inspectores, la AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria) y la Autoridad portuguesa para la Seguridad Alimentaria (ASAE), bajo la tutela del Juzgado número 1 de Santander.