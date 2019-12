La fiscal pide cerrar el "caso Sheila" sin acusar al exnovio de la joven asesinada

La Fiscalía ha solicitado al Juzgado número 1 de Cangas del Narcea el sobreseimiento provisional de la causa que investiga la muerte de Sheila Barrero, el 25 de enero de 2004, al considerar que las nuevas diligencias practicadas no permiten realizar una acusación formal contra ninguna persona. La participación en el crimen del único investigado no ha quedado acreditada. De esta forma podría repetirse lo ocurrido en 2008, cuando el magistrado Julio Martínez Zahonero decidió sobreseer el caso tras una petición en ese sentido del ministerio público. Pedro González, abogado de Borja Vidal, el único sospechoso de un crimen ocurrido ya hace quince años, lo indicó hace unos meses: "Las nuevas diligencias no aportan nada, son las mismas pruebas de entonces, aunque analizadas con otro enfoque". González se había mostrado especialmente molesto con las declaraciones de la Delegada del Gobierno, Delia Losa, quien había afirmado que el último informe de la UCO era "muy concluyente".

El que ha presentado la Fiscalía al Juzgado, va analizando los resultados de las nuevas diligencias acordadas tras decretarse en el mes de mayo de 2015 la reapertura de la investigación. Los análisis con nuevas técnicas de las prendas de ropa halladas en el registro domiciliario del investigado o de las entregadas por él, entre las que se encuentra una chaqueta de color azul que vistió el día del crimen, se completaron sin que se encontrara sangre humana. Algo impropio si hubiese sido él el autor del crimen, ya que el autor del homicidio disparó a cañón tocante a la víctima, la desplazó al asiento del copiloto, condujo el vehículo hasta el lugar donde fue localizado el cadáver y después movió de nuevo el cuerpo frente al volante.

Se analizaron igualmente restos de ADN hallado en el cuerpo de la víctima, sin que ninguno corresponda al investigado ni se sepa a quién pertenecen. Tampoco se encontraron en el vehículo huellas del investigado. El estudio de los residuos de disparo encontrados tanto en el casquillo como en la mano derecha del investigado, cazador aficionado, tampoco es concluyente. Si bien es cierto que en la mano derecha del investigado se encontró una partícula idéntica a las del casquillo localizado en el vehículo, es imposible determinar que ambas pertenezcan al mismo cartucho, según afirmó uno de los peritos de la causa. Pero, aun dando por válida esta hipótesis, es decir, que las partículas halladas tengan el mismo origen, dado el tiempo transcurrido desde el disparo y la toma de muestras (33 o 34 horas), aumenta considerablemente la posibilidad de que el hallazgo en la mano del investigado se deba a una transferencia, dato que, además, se ve avalado por el hecho de que solo se hallase una partícula. Para la fiscal, aun en el caso de que la única partícula hallada en la mano derecha del investigado procediese del casquillo de la bala disparada a Sheila Barrero, no es un indicio con la suficiente consistencia como para situarlo inequívocamente en el asiento trasero del coche, desde donde se disparó.

También se analizó una chaqueta azul del investigado y una fibra textil del mismo color localizada en una bufanda negra que había en el coche. Los informes concluyeron que la fibra pertenecía efectivamente a la chaqueta. Para la Fiscalía, no se conoce de quién es la bufanda, cuánto tiempo llevaba en el vehículo, en ella no aparece ningún resto o perfil genético del investigado y éste nunca negó haber estado en el coche. Difícilmente se puede hacer coincidir temporalmente este hecho con la muerte.

En la chaqueta azul se encontraron partículas de plomo, bario, antimonio y estaño, provenientes de la detonación de un solo disparo. Esto, a priori, podría resultar significativo, indica la Fiscalía, ya que un informe de la UCO señalaba que "ninguna munición de caza contiene el estaño". No obstante, el laboratorio de Toxicología de la Policía encontró la misma combinación de metales en municiones de escopetas empleadas para cazar, luego no es exclusiva de las armas cortas. La Fiscalía se duele de que no se analizase la vaina de la caza empleada por el investigado, que no se hizo, como tampoco se realizó un análisis de los residuos de disparo que pudiera haber en la tapicería del vehículo, en el que necesariamente deberían haber quedado residuos. Por otro lado, la coartada del investigado continúa siendo la misma, no se ha podido acreditar que hubiera estado fuera de su domicilio entre las ocho o las nueve de la tarde del 24 de enero de 2004 hasta la media mañana del día siguiente.