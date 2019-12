La caída de un árbol en la catenaria corta por tercera vez esta semana la comunicación ferroviaria con la meseta

Nueva interrupción de la comunicación ferroviaria entre Asturias y la meseta, y es la tercera de esta semana. La caída de un árbol sobre la catenaria interrumpió la comunicación en ambos sentidos en torno a las dos y media de la tarde y no se reanudó hasta hace unos minutos, más de cuatro horas. La interrupción de la vía se produjo entre Santibáñez y La Robla. Inicialmente se vieron afectados los pasajeros de los trenes que larga distancia Alvia entre Madrid y Gijón y esta localidad y Alicante. Para transbordar a los pasajeros se fletaron autocares, aunque uno de ellos llegó a averiarse, según los pasajeros. Desde las estaciones de Gijón y Oviedo también salieron viajeros en autocar para llegar hasta León.

El viernes, un argayo interrumpió la comunicación ferroviaria durante siete horas entre La Robla y la Pola de Gordón, y tres días antes estuvo cortada unas horas por la caída de un poste sobre la catenaria entre Puente de los Fierros y Campomanes.



Colgados en Barajas

Colgados en el Aeropuerto de Barajas, en Madrid, desde las seis de la mañana por la avería en el motor del avión de Air Europa que les iba a traer a Asturias. Un grupo de viajeros no ha podido comenzar peor sus vacaciones de Navidad. Llegamos al Aeropuerto a las cuatro y media de la mañana para facturar. El vuelo salía a las seis y cuarto. Primero lo pospusieron para las diez, luego para las once, ahora nos han dicho que saldremos a mediodía, pero ya están hablando de que no salimos hasta la una", explicó con gran resignación un pasajero gijonés, Sergio San Millán. (Puedes leer la información completa aquí).