Colgados en Barajas por la avería de un avión hacia Asturias

Colgados en el Aeropuerto de Barajas, en Madrid, desde las seis de la mañana por la avería en el motor del avión de Air Europa que les iba a traer a Asturias. Un grupo de viajeros no ha podido comenzar peor sus vacaciones de Navidad. Al menos medio centenar de personas, en su mayoría asturianos, llevan horas en el Aeropuerto de Barajas esperando que se repare el avión que les iba a traer a la región para visitar a sus familiares. "Llegamos al Aeropuerto a las cuatro y media de la mañana para facturar. El vuelo salía a las seis y cuarto. Primero lo pospusieron para las diez, luego para las once, ahora nos han dicho que saldremos a mediodía, pero ya están hablando de que no salimos hasta la una", explicó con gran resignación un pasajero gijonés, Sergio San Millán.

"Yo me lo he tomado con humor, pero hay gente bastante cabreada, porque tenían planes para comer hoy con la familia y ven que no va a poder ser", añadió el joven gijonés. "Como compensación nos han dado dos tickets de cinco euros, pero con eso no haces nada con lo caro que está todo en el Aeropuerto", se quejó. Mientras tanto, los pasajeros observaban las evoluciones de los operarios tratando de reparar el motor del avión averiado. Según indicó San Millán, también hay otro vuelo afectado.

No son los únicos viajeros que han tenido dificultades. Ayer se suspendieron varios vuelos en Asturias y Galicia debido al fuerte viento. En el Aeropuerto de Asturias se registraron rachas de más de 100 kilómetros por hora.