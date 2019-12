La abstención de Cs allana la aprobación del primer Presupuesto de Barbón de 4.757 millones

Los votos de los dos partidos de la derecha han resultado insuficientes para echar abajo el primer proyecto presupuestario del Gobierno de Barbón. Tal y como estaba previsto ni Podemos, ni Ciudadanos, ni Foro han apoyado las enmiendas de devolución presentadas por PP y Vox.

La consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, defendió un proyecto de Presupuesto que asciende a 4.757 millones, un 5,1 por ciento más que el vigente, que destina casi el 70 por ciento a gasto social, definido por ella como "inversión", ya que subrayó que "contar con médicos, enfermeras y profesores es invertir". Cárcaba valoró las tres medidas para afrontar el desafío demográfico, como la rebaja en el transporte público aún pendiente de concretar a cuántos municipios afectará. La nueva responsable de las finanzas públicas regionales rompió una lanza en favor de la inversión productiva, 366 millones, doce más que los aprobados para 2019: "No es la cantidad que nos gustaría pero sí la mayor cantidad a la que podemos hacer frente en la situación actual".

La portavoz popular, Teresa Mallada, tras hacer un repaso a los factores que sitúan a Asturias en la cola de España en demografía y tasas de empleo y actividad destacó que la región ha perdido más de 46.000 empleos industriales en la última década. Mallada lamentó que el aumento de ingresos en 130 millones por la liquidación de anualidades anteriores se destine a una administración que atiende "necesidades de otra época" mientras aumentan las listas de espera en la sanidad o solo contemple "medidas que suman 850.000 euros frente al reto demográfico". Mallada fue muy crítica con "la alianza de Ciudadanos y Foro" con unas cuentas que no resuelven los problemas de Asturias ni la sacan de los indicadores negativos. La portavoz popular lanzó un dardo a la postura de Foro, por no apoyar sus enmiendas de devolución y totalidad: "los problemas de Asturias no se arreglan rompiendo un partido político para desalojar de las bases que lo crearon, señor Pumares". Y extendió sus reproches a Ciudadanos con el argumento de que "hay partidos que apoyan el Presupuesto a cambio de muy poquita cosa. Allá cada uno por el despropósito que tendrán que explicar a sus votantes".

El portavoz de Vox empezó criticando "la soberbia" del presidente del Principado, Adrián Barbón, que salió del hemiciclo durante todas las intervenciones de Ignacio Blanco, quien cuestionó que las cuentas del próximo ejercicio "aumenten 113 millones la recaudación fiscal y también la deuda, en 84 millones de la cantidad que se amortiza". El portavoz de Vox habló de la conveniencia de devolver un Presupuesto que mantiene "un círculo vicioso en el que se deja la solución del problema a la causa fundamental del problema", tras subrayar la conveniencia de recuperar presupuestos regionales que destinaban "el 25 por ciento a la inversión mientras que ahora somos la región más pobre del Norte de España".

El portavoz de Foro, Adrián Pumares, justificó la abstención de su partido "porque el peor escenario para Asturias sería la prórroga de las actuales cuentas".

Ángela Vallina, de IU, sostuvo que el "continuismo" del Presupuesto, criticado por la patronal asturiana y también por PP y Vox en el pleno de esta mañana, "no es un demérito sino avanzar en unos Presupuestos con postulados de la izquierda".

La portavoz de Podemos, Lorena Gil, censuró que "el baile de despachos", que ya percibió su partido en la Mesa de la Junta y en el reparto de espacios del inicio de la legislatura, se haya convertido ahora en "una genuflexión que se traslada a los Presupuestos". Gil calificó de "razonables y asumibles" las propuestas que llevó la formación morada a estas negociaciones, que cuantificó en 22 millones "de las que el Gobierno solo aceptó menos de 600.000.euros".

Laura Pérez Macho, portavoz de Ciudadanos, justificó la abstención de su grupo, en el afán por ser un "partido útil" y ajeno "a los debates teatralizadas".

La votación final arrojó solo 12 votos favorables a las enmiendas de devolución ya que un diputado del PP, Javier Brea, se quedó fuera del hemiciclo y el forista Pedro Leal si votó a favor, rompiendo la disciplina de voto de Foro y poniendo de manifiesto la quiebra del grupo parlamentario NY del partido en la votación más importante de todo el curso político en Asturias.