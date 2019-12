Barbón evita la prórroga presupuestaria en un Pleno en el que Foro se rompe en dos

Adrián Barbón rematará su primer año de presidente autonómico con un Presupuesto nuevo y propio, que ascenderá a 4.757 millones, el más alto en la historia del Principado, un 5 por ciento más que el de 2019. Al final, al Gobierno socialista le sobraron apoyos para tumbar las enmiendas de totalidad, que defendieron el PP y Vox con el único apoyo de un diputado, el forista Pedro Leal, que rompió la disciplina de voto de su partido en el Pleno más trascendental del curso político, dejando en coma político al partido que "inventó" Francisco Álvarez-Cascos en 2011. Podemos se sumó al PSOE e IU en su negativa a los postulados presupuestarios de la derecha y la abstención de Ciudadanos y del diputado oficialista de Foro allanaron la tramitación de las cuentas del próximo ejercicio.

La votación no dejó el más mínimo margen a la incertidumbre: las enmiendas de totalidad solo lograron 12 votos mientras que cosecharon 26 en contra (PSOE, Podemos e IU) y 6 abstenciones (Ciudadanos más Adrián Pumares, de Foro). "Asturias no se puede permitir bloqueos", mantuvo la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, que se estrenaba en la tarea de apuntalar un Presupuesto autonómico en la Cámara, donde agradeció tanto el respaldo de IU "como de los partidos que no apoyan las enmiendas de totalidad", en alusión a Podemos, Ciudadanos y Foro.

Aseguró que casi el 70 por ciento de los 4.757 millones de euros se destinarán a gasto social, que ella prefirió definir como "inversión" porque, dijo, "contar con médicos, enfermeras y profesores es invertir".

Ana Cárcaba destacó las nuevas iniciativas para combatir la despoblación del mundo rural, como la rebaja del transporte público para jóvenes o la bonificación fiscal de 1.000 euros para los autónomos que se establezcan en la zona rural y las ayudas de 100 euros por hijo menor o adoptado a partir del tercero, medidas que aún tienen pendiente de definición los territorios a los que alcanzarán y que se traducirán en 850.000 euros menos de recaudación, según la estimación que maneja el Gobierno regional. La responsable de las finanzas públicas regionales rompió una lanza en favor de la inversión productiva, 366 millones, doce más que los aprobados para 2019, frente a las críticas recibidas de la patronal y ayer mismo de la mayoría de oposición: "No es la cantidad que nos gustaría pero sí la mayor cantidad a la que podemos hacer frente en la situación actual", aseguró Ana Cárcaba, quien también se afanó en rebatir que Asturias sea un infierno fiscal, como repiten todos los grupos del centro derecha. "Son unos Presupuestos rigurosos y válidos", fruto, recalcó, de "dialogar, ceder y negociar" y de los que la consejera de Hacienda espera que supongan "un punto de inflexión para afrontar los grandes desafíos de Asturias, como el reto demográfico, la transición ecológica, la igualdad y la inversión".



Teresa Mallada se estrenaba como "jefa" de la oposición en un debate de Presupuestos en el que se mostró muy crítica por "la alianza de Ciudadanos y Foro" con los socialistas. "Hay partidos que apoyan el Presupuesto a cambio de muy poquita cosa. Allá cada uno con el despropósito que tendrán que explicar a sus votantes", reprochó la portavoz popular.

El mensaje de Teresa Mallada tenía claros destinatarios en los escaños de Ciudadanos y Foro. "Los problemas de Asturias no se arreglan rompiendo un partido político para desalojar a las bases que lo crearon, señor Pumares", espetó la dirigente popular en una curiosa defensa del sector casquista, representado en el hemiciclo por el diputado Pedro Leal, quien en la votación definitiva de la mañana sí respaldó las enmiendas de totalidad del PP y Vox, a diferencia de lo que hizo su compañero de bancada y secretario general forista. Los requiebros y la volatilidad de la política actual dan para eso y mucho más, justo cuando están a punto de cumplirse nueve Nocheviejas de la baja de Francisco Álvarez-Cascos de las filas del PP.

La portavoz popular hizo un detallado repaso a indicadores negativos que sitúan a Asturias a la cola de España en demografía y tasas de actividad y empleo. "Se han perdido 46.100 puestos de trabajo en menos de una década en el sector industrial", denunció Mallada, al tiempo que lamentó que el incremento de ingresos de 130 millones en 2020, fruto de liquidaciones de ejercicios anteriores, se destine a financiar una Administración "con necesidades de otra época". Mallada reivindicó que su grupo fue el único en presentar enmienda de totalidad, para acto seguido cuestionar el aumento de las listas de espera en la sanidad pública o reivindicar la exención del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para la industria. "No es el Presupuesto que necesita Asturias porque carece de valentía y ambición".

Laura Pérez Macho (Ciudadanos) no vaciló en dedicar parte de su intervención a dar réplica a la portavoz del PP tras advertir, de entrada, que su grupo "no apoya en sentido estricto este Presupuesto, sino que facilita su tramitación con la abstención". La portavoz del partido naranja mantuvo que su grupo "no está para marear a la opinión pública sino para ser útil y no participar en debates teatralizados". Acusó a los populares de acumular "tres décadas de fracaso en liderar la oposición" y lanzó un aviso a Mallada: "Estamos en un lugar donde nos podemos entender con cualquiera, y a mucha honra._Pero para estar ahí", dijo a la jefa de la oposición y apuntando a la bancada reservada al Gobierno, "no va a llegar por decreto, tiene que convencer a muchos, empezando por los votantes". Pérez Macho destacó algunas propuestas introducidas en las cuentas por su partido que, dijo, está especialmente "orgulloso" por la creación de la oficina de inversiones.

La portavoz de Podemos, Lorena Gil, censuró que "el baile de despachos", que ya percibió su partido en la Mesa de la Junta y en el reparto de espacios del inicio de la legislatura, se haya convertido en "una genuflexión que se traslada a los Presupuestos". Gil calificó de "razonables y asumibles" las propuestas que llevó la formación morada a estas negociaciones, que cuantificó en 22 millones "de las que el Gobierno solo aceptó menos de 600.000 euros" y acabó ofreciendo "mano tendida" en la semana que resta para pactar enmiendas parciales. "No se autoexcluyan, no le den la espalda a Asturias", le contestó la portavoz socialista y exconsejera de Hacienda, Dolores Carcedo, quien subrayó que el proyecto de 2020 "refuerza el acuerdo alcanzado" hace ahora un año entre el PSOE, IU y Podemos.

Ángela Vallina, de IU, sostuvo que el "continuismo" del Presupuesto, criticado por la patronal asturiana y también por PP y Vox en el pleno de ayer, "no es un demérito sino avanzar en unos Presupuestos con postulados de la izquierda". La portavoz de la coalición destacó que este proyecto presupuestario "prioriza el gasto social, las políticas de empleo, de I+D+i y la sostenibilidad ambiental, además de garantizar cobertura a las personas que más han sufrido la crisis".

El portavoz de Foro, Adrián Pumares, esquivó hablar sobre la ruptura en el seno de su grupo, que pondría de manifiesto la votación final de la sesión, pero sí justificó la abstención aprobada y decidida por el sector oficialista, del que forma parte junto a Carmen Moriyón, la presidenta del partido: "El peor escenario para Asturias sería la prórroga de las actuales cuentas y las enmiendas de totalidad solo servirían para prorrogar unos malos presupuestos".

Ignacio Blanco, portavoz de Vox, cargó contra la "soberbia" de Barbón, que se ausentó del hemiciclo en todas sus intervenciones, y al que tildó de "presidente déspota y dictadorzuelo, que gobierna al margen de los problemas de Asturias". También fue crítico con un Presupuesto que "mantiene el círculo vicioso en el que se deja la solución del problema a su causa fundamental: más gasto corriente y menos inversión".

Un diputado del PP se quedó sin votar, al cerrar el hemiciclo



El pleno del debate de totalidad del Presupuesto es, probablemente, el más decisivo políticamente de todo el año, porque tiene la llave para que haya, o no, nuevas cuentas en el ejercicio siguiente. Un diputado del PP se quedó ayer sin la posibilidad de participar en esa votación porque pese a seguir desde su escaño la mayor parte de la sesión se encontraba fuera del hemiciclo cuando llegó la hora de la votación final. Cuando Javier Brea intentó volver a su asiento en el hemiciclo no pudo entrar porque las puertas se cierran en el instante previo a la votación. Forma parte del ritual parlamentario, como los avisos sonoros que se registran minutos antes para que sus señorías estén alerta. La ausencia de Brea resultó intrascendente: las enmiendas de devolución y totalidad cosecharon 12 votos favorables en vez de 13, muy lejos de los 23 necesarios para prosperar y devolver el proyecto de cuentas al Gobierno.