La gestora nacional fuerza a Ciudadanos a votar contra el Presupuesto del Principado

La gestora nacional de Ciudadanos ha ordenado a su grupo parlamentario en Asturias que vote hoy en contra del dictamen de los presupuestos del Gobierno socialista de Adrián Barbón, pese a las enmiendas acordadas entre ambos partidos. Esta situación ya es conocida por el PSOE, donde ayer se extendía la preocupación por la posibilidad de que las cuentas queden invalidadas en el último trámite, una situación insólita en el Parlamento asturiano.

La orden de Madrid, que fue trasladada al grupo parlamentario de Ciudadanos esta semana, introduce además un elemento de tensión en un partido que en Asturias permanece marcado por dos sensibilidades y coloca al partido en una situación complicada. El criterio fijado por la gestora que ejerce de dirección transitoria, tras la dimisión de Albert Rivera, hasta el próximo congreso, ha causado malestar en los diputados de Ciudadanos, según fuentes próximas, que ven en cierto modo atacada su autonomía, máxime cuando la decisión de abstenerse de presentar una enmienda a la totalidad y no respaldar a las de Vox y el PP contó con la aquiescencia de los órganos regionales.

La postura del grupo parlamentario favorable a propiciar la aprobación del presupuesto del Principado, al no oponerse a él frontalmente, ya había generado discrepancias en algunos sectores, principalmente en Ciudadanos de Oviedo. La agrupación ovetense había secundado el mensaje lanzado por el Alcalde, el popular Alfredo Canteli, en la línea de su partido en Asturias, que presentó una enmienda a la totalidad. El argumento de Canteli, denunciando la presunta marginación presupuestaria de Oviedo fue asumido por sus socios de gobierno. El portavoz municipal, Nacho Cuesta, criticó la ausencia de inversión para la pasarela peatonal entre las estaciones de autobuses y trenes aunque destacó como positivas algunas inversiones, como el proyecto del IES de la Corredoria o la cuantía destinada al de la Florida. Pese a que el grupo parlamentario veía signos suficientes en el proyecto del ejecutivo de Barbón para no enmendarlo en la totalidad, llevó a cabo negociaciones para incorporar nuevas enmiendas. Dos de ellas, aceptadas por el PSOE, se dirigían precisamente a una de las carencias que más molestaban a Cs de Oviedo: la pasarela peatonal entre estaciones, para iniciar las obras este año. Además, se elevó la cuantía que recibe la Zarzuela ovetense hasta equipararla con el apoyo que el Principado otorga a la Semana Negra gijonesa. Aunque finalmente las enmiendas no se registraron (por un problema que PSOE y Cs atribuyeron a un fallo técnico), el PSOE se había comprometido a incluirlas mediante una modificación presupuestaria. Pero el rechazo final de las cuentas por parte de Ciudadanos deja a los socialistas con las manos libres para no incorporarlas, por lo que Oviedo no se beneficiaría de esos cambios. Sin embargo, dirigentes de Cs de Oviedo consideran que es más importante mantener una posición política mimética con el PP ovetense que las estrategias pactadas por el grupo parlamentario y aceptadas en el comité ejecutivo regional.

El grupo parlamentario ha rumiado este fin de semana la orden emitida por la gestora de Madrid, de compleja digestión. Los diputados guardan discreción sobre este asunto pero la incomodidad de alguno ha trascendido a su entorno. En concreto, cuestionan que una gestora pueda emitir una orden política de ese calado, que lamentan al considerarla una injerencia en la autonomía que confieren los estatutos al grupo parlamentario.

Con todo, la postura que adopte hoy Ciudadanos es una incógnita y deja en el aire las cuentas. La votación del dictamen requiere de más votos a favor que en contra. Si el diputado de Foro Adrián Pumares se abstiene y Ciudadanos y Podemos votan en contra, el Gobierno se vería abocado a la prórroga presupuestaria (después de tres votaciones en empate) pese a que ninguna enmienda a la totalidad prosperó el pasado 26 de diciembre.

La votación que se celebra esta mañana en la Junta supone una situación inédita. Lo natural es que el rechazo de la Cámara a las cuentas quede explícito en las enmiendas de totalidad que, de no prosperar, ya dejan vía libre al Presupuesto. Así las cosas, Ciudadanos se enfrenta al dilema de votar en contra de un presupuesto que ha aceptado sus premisas. Y Podemos afronta la decisión de optar por abstenerse pese a que considera insuficientes las incorporaciones que ha hecho el Gobierno a sus demandas o de votar en contra poniendo en riesgo las cuentas.

Los efectos que tendrá en Ciudadanos la orden emitida desde la gestora del partido están aún por ver. Políticamente, supone un mazazo a la idea de encarar una etapa más centrista, convirtiéndose en Asturias en apoyo o freno al gobierno según las circunstancias. Al tiempo, devuelve a Ciudadanos a la casilla inicial: la de competir por un espectro de oposición frontal desde el centro-derecha que ya ocupan el Partido Popular y Vox.