Barbón: "Pondré hasta el último euro a trabajar por el futuro"

"Desde el 1 de enero pondremos hasta el último euro disponible a trabajar por el futuro", señala el presidente del Principado, Adrián Barbón, en su mensaje de Fin de Año, en el que llama a "la esperanza" y a "creer en nosotros mismos y en Asturias" para afrontar los "grandes desafíos" que la región tiene ante sí.

El Presidente lanza un mensaje de cariño para los desempleados, los emigrantes, los mayores que viven en soledad no deseada y las víctimas de la violencia machista. Destaca la "potente red pública" asturiana, concebida "para no dejar a nadie atrás" y que en su opinión "no es un privilegio", sino "un patrimonio colectivo". Y alaba la labor de su antecesor en el cargo, Javier Fernández, que afrontó la crisis descartando la "opción más fácil", pero "más dañina", la de impulsar "recortes en los servicios públicos".

Barbón señala los retos inmediatos, como la transición ecológica, que reclama afrontar "de manera gradual y acordada", o la despoblación, "un drama cierto". Admite que Asturias no puede solucionar en solitario esos desafíos: "Necesitamos la colaboración activa del Gobierno de España y de la Unión Europea". Por eso considera "crucial" que se forme "pronto" un gobierno en España, que adopte medidas "para favorecer la actividad industrial", que "promueva una estrategia nacional ante el desafío demográfico"; que concluya la Variante de Pajares y que aborde una reforma de la financiación autonómica "basada en las necesidades de gasto y no en la capacidad fiscal de cada comunidad" para así "consolidar la solidaridad". Para ello reclama "diálogo", como el que ha permitido aprobar el Presupuesto del Principado para 2020.

Reconoce el esfuerzo de las industrias, las pequeñas empresas y los autónomos, y llama a superar "la resignación y el lamento", hablando "bien de Asturias" "y creyendo en ella". Incluye dos párrafos en asturiano, en los que señala que a las dificultades "vénceseles plantando-yos cara, como tantes veces ficimos na nuestra historia", pues "enfrentales col ánimu derrotáu nunca va ser un principiu buenu pa superales".