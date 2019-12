El Presupuesto se abre paso a costa de la fractura interna de Foro y Ciudadanos

Al presupuesto autonómico del Principado para 2020 le costó salir, pero terminó abriéndose paso por un camino revirado que ni es el que el Gobierno dijo querer de entrada -con la compañía de Podemos- ni el que ante la negativa morada llegó a parecer después más claro, de la mano de todo el grupo de Ciudadanos. Al final, en la votación definitiva en la Junta, las dos abstenciones justas que necesitaba como mínimo la alianza del PSOE con IU para salvar el proyecto de cuentas del Gobierno salieron de la fractura de dos grupos, uno de fisura conocida tras meses de desangrado interno (Foro), otro de desgarro reciente (Ciudadanos).

El portavoz de Foro, Adrián Pumares, se abstuvo mientras su único compañero de bancada, como se esperaba, votaba en contra y la diputada naranja Ana Coto puso el resto: contradijo el mandato interno del partido, nacido de la llamada a última hora de la gestora nacional exigiendo el no donde se había negociado una abstención, y rompiendo la disciplina de voto añadió al resultado apretado de la votación final la otra abstención que garantiza que Asturias tendrá cuentas el año que viene. Total, aprobado justo: 22 votos a favor (veinte del PSOE y dos de IU), 21 en contra (los diez del PP, los cuatro de Podemos, los dos de Vox, cuatro de los cinco de Cs y uno de los dos de Foro) y las dos abstenciones decisivas sin las que el proyecto habría decaído irremisiblemente.

Coto, parlamentaria independiente llegada a la Junta de la mano del también dimisionario Juan Vázquez, es la única diputada que no cobra sueldo de la Junta y fue también ayer la única de la bancada naranja que mantuvo el sentido del voto previo a la instrucción recibida en el último momento desde la gestora nacional del partido.

Salvó el Presupuesto y se fue. Anunció su dimisión profundamente cariacontecida después de asegurar que "para mí mi palabra es fundamental" y que "he querido mantener la coherencia con lo que hemos hablado en mi grupo parlamentario durante este periodo de negociación. Ya que mi grupo ha cambiado su voto abiertamente en las últimas horas para algo tan importante como los Presupuestos, ya que es evidente que existe una falta de sintonía conmigo, una clara disensión, presento mi dimisión como diputada".

Era el final inesperado de una sesión insólita, inusualmente agitada, rayana en lo esperpéntico, con votos divergentes en el interior de dos grupos. El pleno final del trámite presupuestario en la Junta es habitualmente un pleno plácido en el que se votan las enmiendas parciales de un Presupuesto que ya ha salvado lo peor, donde se supone que los grupos que renunciaron a su opción de dejar caer el proyecto votando en contra de las enmiendas de totalidad también se pronunciarán a favor del dictamen y todo seguirá su curso con las correcciones que se aprueben. Se supone, porque siempre había sido así, pero ayer no. Tanto Ciudadanos como Podemos, por razones distintas, pasaron de responder no a las propuestas de devolución del texto al no al dictamen final del proyecto en su conjunto.

La formación morada lo hizo por mandato y votación de su Consejo Ciudadano Autonómico y por las razones ya explicitadas, que no se ven en el Presupuesto y que no se han aceptado sus propuestas sociales: "No confundimos tender la mano con entregarse sin condiciones", resumió su portavoz, Lorena Gil. Ciudadanos, que venía de pactar enmiendas con el PSOE y de poner más que a tiro su abstención, votó en contra porque la llamada a filas de su dirección nacional interina mandó parar. O en la versión del secretario de Organización, Sergio García, "después de escuchar a los órganos internos". García, diputado con cargo orgánico interno, defendió la posición de su grupo en el pleno modificando lo dicho previamente y exponiendo de pronto que estas cuentas "no son las más adecuadas para Asturias", que le inquieta el "modelo territorial" del PSOE y también, sí, que "lógicamente, nuestro grupo parlamentario representamos y hemos sido elegidos por ser parte de un todo, por pertenecer a un partido que es el eje vertebrador de las políticas desarrolladas por sus grupos institucionales".

El diputado defendió la postura antes de que el grupo fuera incapaz de preservar la unidad del voto y después del pleno sostuvo que la oposición al proyecto se tomó "haciendo uso de la autonomía" del grupo parlamentario o que la gestora "se puso en contacto con nosotros hace más de diez días", declaraciones que encendieron la perplejidad en algunas zonas internas del partido. Están por ver los efectos futuros que sigue provocando el evidente volantazo en la posición de Ciudadanos.

Antes de que los acontecimientos se desencadenaran en esa dirección, Adrián Pumares, secretario general y portavoz parlamentario de Foro, había abierto el pleno despejando las súbitas incertidumbres que generaba el viraje de Ciudadanos, dejando claro desde casi tres horas antes de la votación final que "hoy ponemos Asturias en marcha y garantizamos que la región empezará 2020 con presupuestos". Eso dependía en buena medida de él, que tenía de su comisión directiva el mandato de allanar el camino al Presupuesto, pero que sabía que si no había fisuras en el voto de Ciudadanos no bastaría con su abstención: podría darse un empate que habría obligado a repetir la votación tres veces: si a la tercera hubiera persistido la igualada, el proyecto habría decaído.

No se sabrá con certeza si Pumares habría votado a favor de haber sido necesario, pero "no quería forzar una prórroga presupuestaria", dice dando "gracias a Dios" por el desenlace, porque se ha cansado de añadir que éstos no son sus presupuestos ni considera que merezcan el apoyo. Pumares volvió a votar distinto a su compañero de bancada, Pedro Leal, y ambos escenificaron de nuevo en la Junta la brecha que separa a los partidarios de la presidenta del partido, Carmen Moriyón, de los del fundador, Francisco Álvarez-Cascos. Pumares cedió a Leal parte de su turno en el pleno pero se ausentó para no escuchar que su vecino de escaño quería el tiempo en parte para reprocharle el "acto de degradación democrática" de "retirar mi trabajo", dijo, al desbaratar las enmiendas que presentó por su cuenta. No perdió el portavoz la ocasión de reivindicarse frente a Ciudadanos -"me alegro de que Foro sea el único partido que no se comporta como una sucursal"-, igual que el PP, cuyo diputado Pablo González también tuvo lo suyo para Foro, "el grupo muy mixto, o 'grupo pimpinela'".