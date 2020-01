Cristóbal de la Coba, el sustituto de Ana Coto en la Junta, rechaza el acta por "un proyecto profesional"

El médico gijonés Cristóbal de la Coba no ocupará el escaño en la Junta del Principado que dejó la científica Ana Coto con su dimisión. El doctor especialista en digestivo, el siguiente en la lista electoral autonómica de Ciudadanos, rechaza el acta de diputado por estar "inmerso en un proyecto profesional ilusionante al que he dedicado mucho esfuerzo para prestar la mejor atención y el mejor cuidado a mis pacientes". En una "carta abierta" agradece a los votantes del partido su confianza y pide a los políticos "que dejen de escuchar a tertulianos, redes sociales y fieles exaltados en noches electorales para sentarse a hablar del futuro de nuestro país que necesita de un proyecto común que nos una a todos". A Ciudadanos le pude qye sea "el partido de centro que tanto necesita nuestro país".

La carta íntegra de Cristóbal de la Coba

Como médico sería un honor poder trabajar por la sanidad asturiana y por la salud de los asturianos en la Junta General, la casa de todos, pero en estos momentos estoy inmerso en un proyecto profesional ilusionante al que he dedicado mucho esfuerzo para prestar la mejor atención y el mejor cuidado a mis pacientes, y a los que, en muchos casos, me une una relación de confianza y cercanía que no puedo obviar. Por este motivo, y después de muchas deliberaciones, me veo obligado a rechazar el acta de diputado. Quería dar las gracias y pedir disculpas a todos aquellos que dentro de mi partido me dieron su confianza y apoyo y a todos los votantes de Ciudadanos.

Y ya que estamos en fechas señaladas, aprovecho para publicar mis peticiones a Sus Majestades los Reyes Magos:

A los políticos les pido que dejen de escuchar a tertulianos, redes sociales y fieles exaltados en noches electorales para sentarse a hablar del futuro de nuestro país que necesita de un proyecto común que nos una a todos; que dejen de promover una política de bloques o bandos enfrentados que puede traer beneficios electorales a corto plazo pero muchos más problemas a largo plazo; que dejen de guiarse por intereses partidistas y electoralistas y que se guíen por la razón, por la evaluación de las políticas públicas para evitar malgastar recursos y por la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas; que no vuelvan a perder diez años y que manden un mensaje al mundo de que en España hemos superado los siglos XIX y XX y queremos estar junto a los líderes mundiales en transformación digital, en desarrollo de tecnologías y disciplinas que mejoren el análisis de datos y la toma de decisiones, en inversión en ciencia e innovación y en el desarrollo de una economía sostenible y solidaria.

A los partidos mayoritarios les pido que no olviden que tienen el voto de la mayoría de los españoles y que la mayoría somos moderados; que no olviden que aunque han cometido muchos errores también han tenido muchos aciertos; que no olviden que sus prioridades deben ser el pleno empleo, la gestión plural, eficiente y de calidad de los servicios públicos y el respeto a los derechos de los trabajadores y empresarios que tanto aportan; que eviten pactos de gobierno o investidura con partidos minoritarios que no creen en la igualdad entre españoles, que no creen en nuestro estado de derecho, que creen que unas vidas valen más que otras, que creen que unas lenguas tienen más derechos que otras, que generalizan los defectos de unos pocos para señalar a grupos y minorías para obtener beneficio de ello y que creen que los derechos son propiedad de los territorios y no de los individuos o la ciudadanía.

A mi partido le pido que salga reforzado del congreso de marzo y que sea el partido de centro que tanto necesita nuestro país, que trabaje por incorporar a los mejores, que sepa dar valor a los votos recibidos, que arrastre al centro, a la moderación, al optimismo y al consenso al resto de los partidos, que se aleje de los extremos para gobernar pero que sepa escuchar y trabajar con todos por el bien general, incluso con aquellos con los que nos separan distancias aparentemente insalvables.

Sólo me queda desearles un feliz día de Reyes y un próspero 2020.

Cristóbal de la Coba.