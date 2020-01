La gestora de Cs destituye a Prendes por sorpresa y aúpa a Cuesta como portavoz

La gestora nacional de Ciudadanos decidió ayer destituir a Ignacio Prendes como portavoz del partido en Asturias y designar al teniente alcalde de Oviedo, Ignacio Cuesta. La renovación del comité autonómico se produce a dos meses de que el partido inicie su proceso congresual y dos días después de que los representantes de la gestora acudiesen a Asturias tras la crisis desatada por la orden al grupo parlamentario de que virase su voto a los presupuestos autonómicos. La explicación oficial del partido es que se produce una renovación (se había producido una baja por discrepancias del secretario de Programa) y se integra a los cargos institucionales. También se ajustan algunas situaciones, como que el portavoz parlamentario de la pasada legislatura, Nicanor García, aún estuviese en el órgano. Así, Cuesta asume la portavocía del partido en Asturias y Laura Fernández Macho, portavoz parlamentaria, será secretaria de Relaciones Institucionales. La diputada Susana Fernández asume la secretaría de Programa. Las cuentas arrojan que el sector más próximo a la dirección ovetense del partido toma la mayoría interna.

Prendes, que conoció su destitución casi al tiempo que el partido la anunciaba, no ocultó su malestar. "Creo que en este tiempo he actuado con prudencia, pero esta es una gestora que está tomando decisiones políticas de calado. Solo hay que ver lo que pasó en relación con el grupo parlamentario. Su misión debería ser gestionar hasta el Congreso", afirmó Prendes, quien se limitó a añadir: "Esta modalidad de partido no resulta viable". Lo cierto es que los estatutos de Ciudadanos establecen que la Gestora asume todas las competencias de dirección y administración que se atribuyan a los órganos directivos nacionales. Ante la previsible batalla interna que se producirá sobre el modelo de partido en el próximo congreso, fuentes del sector crítico interpretaron esta decisión como una forma de apartar a Prendes "que como portavoz sería miembro nato de la asamblea", un puesto que ahora tendrá que ganarse como delegado.