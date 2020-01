Aviso a los 5.500 opositores a Correos en Asturias: al examen con boli azul o negro y sin relojes inteligentes

En cinco aularios del campus del Cristo la Universidad de Oviedo, dos de la Facultad de Economía y Empresa y tres de la Facultad de Derecho, y dedicando la mañana del domingo a las pruebas para aspirantes a reparto y agentes de clasificación de Correos, y la primera hora de la tarde también del domingo para quienes busquen lograr un empleo en el servicio de Atención al Cliente. Bajo esas premisas, y con otras más que incluyen puntualidad, no tener teléfono móvil a la vista ni llevar ningún dispositivo de reloj o pulsera inteligentes, están convocadas más de 5.500 personas para participar en Oviedo en los exámenes para lograr una plaza fija en Correos.

La cita es el domingo, día 19, en 29 ciudades españolas al mismo tiempo, y una de ellas es Oviedo. Correos sacó el pasado año una oferta de puestos fijos en la empresa de 4.005 plazas en total, de las que 20 corresponden a la zona de Asturias. La oposición levantó tantas expectativas que en toda España se han inscrito para la prueba del domingo algo más de 166.000 personas, y de esas, 5.561 en total notificaron su interés por hacer la prueba en Asturias.

Se presupone que una gran mayoría son demandantes de empleo de la región que buscan acceder a una de las plazas que se harán fijas en Asturias: de las 20 totales, once son para reparto motorizado en zona urbana y servicios rurales, cuatro más para reparto no motorizado en zona urbana y rural; dos más para el servicio de Atención al Cliente a tiempo completo y tres más para Atención al Cliente a tiempo parcial. Aunque también se espera que se presenten a la cita asturiana demandantes de empleo de otras comunidades, sobre todo limítrofes, en cuyas provincias no se hace examen.

Se trata de la mayor oferta de estabilización de empleo lanzada por Correos en los últimos diez años, con puestos de trabajo en todas las provincias, y forma parte de un plan de consolidación y reposición de empleo que afectará en total a 11.200 puestos de trabajo. Algo que la compañía de Correos presenta como "un plan de estabilización sin precedentes".

¿Quieres saber datos prácticos de la prueba que se hará en Asturias? Aquí te los contamos:

¿Quién puede presentarse?: No se puede presentar a la prueba nadie que previamente no haya confirmado que ha sido admitido, algo que se puede comprobar en la web de Correos (www.correos.com). Donde también le indicará el lugar a presentarse.

¿Dónde presentarse?: Las sedes en Asturias son: el Aulario 1 de la Facultad de Economía y Empresa; el Aulario 2 de la Facultad de Economía y Empresa; el módulo Campomanes del Aulario de Ciencias Jurídico Sociales de la Facultad de Derecho; el módulo Jovellanos del mismo aulario de la Facultad de Derecho y el módulo Martínez Marina de la misma Facultad de Derecho, todos ellos en la avenida del Cristo.

¿Cuándo empieza la prueba?: La convocatoria es el domingo 19 de enero. Para los puestos de Reparto, tanto a pie como motorizado, y también para las de Agente de Clasificación (un tipo de puesto que no se ofrece en Asturias pero sí en Coruña, Álava, Alicante, Badajoz, Barcelona, Granada, Las Palmas, Madrid, Málaga, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife, Valencia, Valladolid o Zaragoza), la prueba comienza a las 10 horas, pero el llamamiento por nombre y apellidos comenzará a las 9.00 horas. A las 9.20 horas se cerrará el acceso a Facultades y recintos, según los organizadores. La hora de finalización de la prueba de la mañana será a las 11.30 horas.

En el caso de las personas que opten a un puesto fijo en el servicio de Atención al Cliente, muchos de los cuales seguro que también se presentaron a la pruebas de reparto, el llamamiento a las personas admitidas al proceso dará comienzo a las 13.30 horas; a las 13.50 horas se cierra el acceso a facultades y recintos. La prueba comienza a las 14.30 horas y a las 16.00 concluirá. Los organizadores piden "máxima puntualidad" para que nada trastorne el desarrollo de la prueba. Ya se ha advertido que una vez que se cierren los accesos "no se podrá acceder a las instalaciones".

¿Qué llevar?: Es obligatorio acudir al lugar de las pruebas con su DNI y con un bolígrafo azul o negro, los únicos que se admiten para cumplimentar un examen que será tipo test. Está prohibido acceder a las aulas con cualquier dispositivo tecnológico que permita la transmisión de información por cualquier vía. Así que durante la prueba no podrán estar activos ni a la vista teléfonos móviles, relojes y/o pulseras de actividad, pinganillos o cualquier otro dispositivo similar que permitan transmitir o recibir información mediante imagen, texto, voz o sonido.

¿Cómo es la prueba?: El cuestionario tipo test tendrá carácter eliminatorio e incluye los siguientes contenidos: 90% Materias relacionadas en un programa que incluyó cuestiones relativa a productos y servicios postales, nuevos servicios de Correos, marco legal, técnicas de venta, atención al cliente y calidad, aspectos sobre igualdad y violencia de género y también sobre blanqueo de capitales, compromiso ético y transparencia. que podrán contener preguntas generales y específicas para estos puestos de trabajo. También habrá un 10 % de cuestiones psicotécnicas. El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de 90 minutos y los errores no puntuarán negativamente. Para superar el cuestionario tipo test el aspirante deberá obtener un mínimo de 15 puntos. La valoración máxima del cuestionario no podrá ser superior a 30 puntos.

Fase posterior: Se valorarán como méritos la experiencia, los permisos de conducción y la formación adecuada para el puesto de trabajo.