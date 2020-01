"Ojalá lleguen más", dicen en Carbayín Alto tras dar 100.000 euros con un premio de lotería

Si hay una persona afortunada este fin de semana en el Principado de Asturias es sin duda aquella que recaló días atrás en la gasolinera Las Palmeras, del pueblo sierense de Carbayín Alto. En su parada decidió pedir un número en la máquina expendedora, que resultó ser el 58.988. Ayer, la cifra logró el primer premio de la Lotería Nacional en su sorteo especial de enero (un millón de euros a la serie).

Este fue el único que lo obtuvo en el Principado de Asturias pues a nivel nacional también se repartió entre los agraciados de Elda (Alicante), Cádiz, Islas Baleares y Orense. Los reintegros fueron para los números 8, 5 y 2. Desde que se tuvo constancia del premio vendido en la gasolinera de Carbayín Alto, un goteo de gente, vecinos y curiosos fueron acercándose hasta la cafetería de la misma. Unos, tal vez con la esperanza de que pudiera haber sido alguno de sus números; otros, para conocer quién es la persona agraciada.

Allí estaban dos de sus empleados, Vanesa Iglesias, que se ocupa del servicio de cafetería, y David Gómez García, atendiendo la gasolinera. Ambos no salían de su asombro tras tener conocimiento de que allí se había sellado este premio que, señalaron, es el primero que se da en este establecimiento. "Estamos muy contentos, ¿cómo no lo vamos a estar? Es la primera vez que damos un premio aquí de la lotería y ojalá que lleguen otros más", dijo Vanesa, mientras que David matizaba que no había sido él quien había estado al cargo del terminal cuando se expendió el número y que, posiblemente, lo hiciera alguno de sus dos compañeros, Pelayo o Belén –que ayer no estaban– durante la semana.

"No necesariamente tiene que haberse vendido ayer (por el viernes)", matizaba un vecino de la zona. Los empleados de la gasolinera decían desconocer por completo la identidad del afortunado ganador o ganadora del mismo. "Por aquí pasa mucha gente a cargar gasolina y a la cafetería, pero también es una cifra que a veces tiene cierta demanda en la zona por lo que algunos vecinos señalan que puede ser alguien de por aquí o cerca de aquí, pero bueno, todo son conjeturas porque nos acabamos de enterar", señalaron ambos que ayer se vieron sorprendidos, como los clientes del local, con este golpe de suerte.

La lotería dejó ayer 100. 000 euros, una cifra que contrasta con el total que dejó el sorteo extraordinario de Navidad, apenas 367.000 euros, en toda Asturias.