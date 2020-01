"Vencer al pesimismo", clave para lograr relevo generacional en el sector primario

El sector agroalimentario emerge como uno de los más sólidos diques frente al despoblamiento de la zona rural, uno de los mayores problemas que ya han entrado de lleno en la agenda social y también política del país. El valor de la marca Asturias tiene su tirón y sirve de percha de enganche, pero asignaturas como la internacionalización, el relevo generacional, la mayor preocupación por los estándares de calidad y sostenibilidad, la innovación o la implantación de las nuevas tecnologías en el sector primario entrañan retos y a su vez nuevas oportunidades que ayudarían a fijar población en los pueblos y aldeas de la región.

LA NUEVA ESPAÑA y el despacho de servicios jurídicos Ontier organizaron ayer un desayuno informativo con especialistas del sector primario, conocedores y protagonistas de una actividad que es motor de empleo en la zona rural, vinculados a la agroganadería o a la pesca.

Ricardo Cabeza, director general de El Gaitero; Francisco Sanmartín, director general de Central Lechera Asturiana; Adolfo García, presidente de la Federación de Cofradías de Asturias; el cocinero Nacho Manzano, de Casa Marcial, único restaurante de Asturias con dos estrellas Michelin, y José María Pérez, de La Cooperativa, empresa pionera en la economía social en Asturias, reflexionaron sobre la situación actual, los problemas que afrontan en el día a día y sus inquietudes y expectativas de futuro en una lluvia de ideas de la que también fueron partícipes Luis Osuna y Carlos Ranera, ambos de Ontier.

"Bañar Asturias de optimismo". El cocinero Nacho Manzano arrancó poniendo el dedo en la llaga sobre una actitud que supone un lastre frente a retos como el de crecer y competir: "El principal enemigo de los asturianos es el pesimismo. Asturias es un lugar tremendamente bueno, pero los asturianos somos muy complicados a la hora de creérnoslo. Miro a las comunidades limítrofes y veo otro entusiasmo, otro mensaje. Cada vez que hablo de iniciar algún proyecto aquí, suelen decirme: "¿Pero, cómo? Si cada vez estamos peor". Debemos lanzar otro mensaje a las nuevas generaciones, valorarnos más. Yo confío mucho en Asturias, es un destino que cada vez gusta más. Tenemos el problema de las comunicaciones. Llegar aquí no es fácil, y desde el Gobierno es necesaria una apuesta importante. Pero hay que bañar Asturias de optimismo. No podemos esperar que otros nos pasen cuando tenemos mucho que ofrecer".

"No hay relevo generacional". El presidente de las Cofradías de Pescadores de Asturias, Adolfo García, alerta de un problema que no afecta solo al mundo de la pesca y que parece estrechamente ligado a la caída de la población en la zona rural. "Vamos capeando el temporal como podemos, con nuestras artes de pesca, que son totalmente artesanales. Hay que aprovechar que hoy lo sostenible está de moda. Nuestro gran reto pasa por el relevo generacional. No hay gente que ande a la mar y eso está ligado a la escasa capacidad de formación que tenemos en esta región. Para formar un pescador necesitas dos años, es un problema con el que está cargando el sector pesquero", apunta Adolfo García.

"Necesitamos una profesionalización del productor de manzana", añade Ricardo Cabeza, quinta generación de El Gaitero, empresa que en 2020 cumple 130 años: "El perfil del productor es gente que heredó una pumarada. Por ejemplo, los lunes son los días de mayor actividad de descarga de manzana porque la mayoría aprovechó el fin de semana para pañar la manzana. En este sector tenemos una base muy poco eficiente".

La rentabilidad, clave para fijar actividad y población. Francisco Sanmartín, director general de la parte cooperativa de Central Lechera Asturiana (Clas), coincide en que "el principal reto de los ganaderos es el relevo generacional. Aunque en Asturias hay unos precios de la materia prima asimilables a los de Europa, tenemos cierres constantes de ganaderías porque el componente principal es la rentabilidad. Si cualquier explotación no puede vivir en su pueblo, acaba cerrando. Seguramente los mayores seguirán hasta su jubilación, pero sus hijos se irán".

El responsable de Clas apunta un dato revelador sobre la reconversión del sector en Asturias, que también tendrá una repercusión directa sobre el territorio: "De 2012 a hoy hay un 25 por ciento menos de ganaderos. Hoy tenemos unos 1.100 ganaderos activos, de los que alrededor de un 40 por ciento cuentan con menos de 300.000 kilos de cuota. La casi totalidad de este último grupo ya ha decidido que no va a continuar. El reto es cómo aprovechar todo ese terreno que va a quedar abandonado para evitar que se convierta en monte y combustible para incendios. Hay que buscar aprovechamientos, ganaderos o de otro tipo, que ayuden a fijar población y a conservar el mundo rural. El objetivo primero es frenar la sangría de población, porque traer a gente de fuera siempre será mucho más complicado".

José María Pérez, exdiputado autonómico y exconcejal de Gijón, que dio en noviembre el paso a la empresa privada para trabajar en La Cooperativa, iniciativa nacida en 1906, comparte la relevancia de la rentabilidad como factor clave. "Cuando el retorno de una actividad no responde a las expectativas, es lógico pensar en cambios y nuevas oportunidades", argumenta José María Pérez, quien destaca el éxito de las concentraciones parcelarias para "conseguir explotaciones de mayor tamaño" y poner remedio a las consecuencias negativas del minifundismo. "El tamaño condiciona la rentabilidad enormemente porque el esfuerzo es casi el mismo pero el rendimiento no", apostilla Ricardo Cabeza. "La parte positiva es que en los sitios donde se hizo concentración parcelaria la gente ve el resultado y eso anima a que los de al lado quieran hacerlo", sostiene el director general corporativo de La Cooperativa, quien reconoce que esa iniciativa ha tenido una mayor implantación en el occidente de Asturias.

Distintas visiones de la labor ganadera en Asturias y Galicia. Francisco Sanmartín señala las muy diferentes visiones que percibe entre los jóvenes de dos comunidades vecinas como son Asturias y Galicia ante la actividad ganadera: "La dignificación de la actividad pasa por la sociedad, pero también por los propios ganaderos. En la comunidad vecina de Galicia, la mayor productora de leche, veo un cambio en la incorporación de jóvenes a la ganadería. Y lo hacen porque creen en el sector y les gusta vivir en la aldea. En cambio, en Asturias hay ganaderos que, aun con unas condiciones de rentabilidad apreciables, piensan que están en el peor empleo del mundo, y tampoco es así. Aquí son más pesimistas". José María Pérez afirma que "la visión de los 'milenials' sobre el tiempo de trabajo y el de ocio influye en el abandono de actividades".

Oportunidades antes el estancamiento del sector. "En los últimos años hay una situación de no crecimiento del sector que tiene una población activa en torno al 6 por ciento", alerta Luis Osuna, responsable del área agroalimentaria de Ontier. Ese estancamiento acarrea como consecuencias la concentración de la población en las zonas urbanas y "el descenso del precio de la tierra agrícola en los últimos años". Osuna, que presidió Covirán antes de fichar por Ontier, recalca que "esa aparente desventaja puede abrir oportunidades: tiene recorrido para crecer y, por ejemplo, hacer más rentables determinadas explotaciones". Sostiene que la modernización juega un papel vital en esa nueva ventana de oportunidad que se abre ante el sector primario: "La utilización del big data y la inteligencia artificial puede ayudar a las explotaciones a incrementar mucho su rentabilidad".

"El primero que pega, pega dos veces". La calidad, con apuestas como la denominación de origen, la trazabilidad y la sostenibilidad son factores de valor añadido para el consumidor de hoy en día, a juicio de Luis Osuna. El presidente de las Cofradías de Pescadores, Adolfo García, pone un ejemplo que ya ha dado resultados económicos en Asturias. "Nosotros en el Occidente tenemos una marca de sostenibilidad del pulpo, M.S.C., que nos permite un precio dos euros por encima de cualquier otro del mundo. Además, ha repercutido en el pulpo de todo el Norte, que se vende por un euro más. Le vino bien a todo el mundo. Aquí, al principio, el sector era muy reacio, pero una serie de personas apostamos por ello y al final conseguimos unos resultados. Ahora tenemos un sello que nadie nos puede imitar. El primero que pega, pega dos veces", subrayó Adolfo García.

José María Pérez habló del aprovechamiento energético que La Cooperativa está sacando del matadero de Gijón: "Los residuos que se generan en el matadero pasan a un sistema de biodigestión que permite generar gas y se vuelve a introducir al sistema del matadero. Cumplimos la normativa en materia de depuración pero al mismo tiempo generamos una energía que volvemos a utilizar y evidentemente ahorramos en consumo propio".

La labor de la Administración: facilitar e incentivar mejor que subvencionar. Carlos Ranera, director general de negocio de Ontier, sostiene que las ayudas fiscales son una fórmula óptima para combatir los efectos dañinos de la Asturias vacía. "Las administraciones tienen mucho que decir. Si hay ayudas fiscales, la población se puede fijar", asegura, al tiempo que recela de las políticas de subvenciones. "Los emprendedores del mundo rural no necesitan que les den, necesitan que no les quiten", apunta Ranera. Y Nacho Manzano, rápido y al quite, tira de un ejemplo , apegado al terreno y al día a día de la vida en el mundo rural. "Para un pequeño pueblo es muy importante un chigre porque fija actividad. Allí se va a comprar el pan, el periódico. No voy a decir que deban ser subvencionados porque no suele ser la mejor fórmula, a veces perturba; pero sí que casi estén exentos de impuestos", sugiere el cocinero con dos estrellas Michelin. "El concepto del incentivo", apostilla Luis Osuna, como principal herramienta dentro de la labor facilitadora que deben desarrollar las administraciones para poner freno a la despoblación del mundo rural, en la que Asturias está a la cabeza.