Llamazares, de puño y letra contra el populismo

Gaspar Llamazares toma la palabra. El exdiputado y excoordinador de Izquierda Unida acaba de publicar "La izquierda herida", un análisis del volátil y líquido escenario político actual, donde reivindica la Constitución y la Transición frente a los populismos, cada vez más presentes en las urnas. También dedica el último capítulo a Asturias, su particular homenaje a una tierra "condenada a ser el laboratorio del futuro".

El que fuera portavoz en el parlamento asturiano de IU antes de intentar volver a la política nacional con Actúa sigue en su búsqueda de una izquierda alternativa, ahora de puño y letra. Llamazares, acostumbrado a ir contra corriente, habla de las contradicciones de la izquierda justo cuando acaba de tomar posesión un gobierno de coalición de ese signo.

Si en su última etapa como diputado regional se cansó de clamar por un acercamiento pragmático de la izquierda en Asturias, en este libro, que presentará en público en Madrid el próximo jueves, no vacila en ofrecer una visión "poco complaciente con las izquierdas", lo que ya le ha costado más de un intercambio de opiniones, algunos tensos, en Twitter, red en la que no suele evitar el cuerpo a cuerpo.

Llamazares pasa factura a "una izquierda que se resigna a que sean los votantes los que solucionen el problema, en unas nuevas elecciones de segunda vuelta", en alusión a la investidura fallida de julio. Como el panorama político no estaba para muchas certidumbres, "La izquierda herida" se acabó de imprimir casi al tiempo que Pedro Sánchez sacaba adelante de su investidura, de ahí que el veterano político no pudiera poco más que apuntar que "la alternativa más querida por los votantes, el acuerdo de las izquierdas, se ha convertido prácticamente en la única salida por la desaparición del centro y la mayor influencia de la extrema derecha". De Podemos, al que califica como "proyecto paradoja", censura "su relato contradictorio de la Transición y su alineamiento "con el discurso del agravio del independentismo" y no duda en señalar a Unidas Podemos como "la nueva izquierda populista" para concluir que "nada hace presagiar que nos encontremos ante la recuperación y renovación de la izquierda alternativa, aunque su evolución es hoy por hoy una incógnita".

Define a Vox "como una mezcla explosiva de nostalgia del franquismo, antipolítica y exclusión de minorías y adversarios" y le reprocha "su programa de odio". El último capítulo lo dedica a una Asturias "condenada a ser laboratorio del futuro" por encadenar "las eufemísticamente denominadas transiciones energética, tecnológica y demográfica".