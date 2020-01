Los cambios en la pesca del bonito "serán el desastre de la flota"

La mayor parte de la flota pesquera asturiana y cántabra no cumple con los requisitos que el Ministerio de Fomento ha establecido para la pesca del bonito. Y hacer los trámites necesarios para cumplirla sería "el desastre para todos los pescadores en general". Lo dijo ayer en Bustio (Ribadedeva) el presidente de la Federación de Cofradías del Principado de Asturias, Adolfo García, junto a su homólogo cántabro, Miguel Fernández, minutos antes de un encuentro mantenido con los directores generales de Pesca de las comunidades de Asturias y Cantabria, Francisco González y Marta Ana López, respectivamente.

Los pescadores trasladarán su inquietud conjunta en una reunión prevista para el día 4 de febrero en la Secretaría General de Pesca, en Madrid. "Hay que unir esfuerzos e ideas para defender la misma dirección y no presentar una flota dividida", adelantó el pescador asturiano. "Si llevamos 40 años saliendo al Atlántico a pescar bonitos, no entendemos por qué se nos quiere ahora imponer unas pautas que serían el desastre para la flota", abundó. El representante de los pescadores cántabros recordó que en la actualidad los barcos no están preparados para cumplir con la normativa que se impondrá y de llevarse a cabo "valdrá más desguazar el barco y hacer uno nuevo" que enfrentarse a los cambios. Asturias y Cantabria, recordó, "tienen un problema con la flota pequeña, la pesca artesanal está muy tocada y hay que ayudarla, no con subvenciones, sino dejándoles pescar", subrayó.

La directora de Pesca cántabra, por su parte, aseguró que desde su Gobierno intentarán "defender las formas de pesca artesanales de Cantabria y trabajar con los responsables de titulaciones y embarcaciones para ver si podemos lograr objetivos que nos vengan bien a todos". Con esa idea, la de hallar fórmulas que beneficien a todos, se organizó la reunión de ayer en la Cofradía de Pescadores de Bustio. Una cita que, según explicó el director de Pesca asturiano, "trata de enmarcar, dentro de la normalidad, las problemáticas comunes y sus posibles soluciones de las dos comunidades". Francisco González, sin embargo, no quiso profundizar en los problemas que se trataron durante el encuentro.