La jueza cierra el "caso Sheila Barrero" y apunta a errores en la investigación

No se practicaron pruebas ni se tomaron declaraciones relevantes en los primeros momentos de la investigación, estima la magistrada Silvia Fernández, titular del Juzgado número 1 de Cangas del Narcea, que anteayer martes firmó el sobreseimiento provisional del "caso Sheila Barrero", la degañesa asesinada de un tiro en la cabeza en el Alto de la Collada en 2004. La decisión de la jueza era de esperar, después de que la Fiscalía interesase esa medida al considerar que los últimos informes no aportaban nuevas pruebas -ni siquiera indicios- contra el único sospechoso, Borja Vidal, por lo que no cabe continuar el proceso contra él. La familia recurrirá esta decisión ante la Audiencia Provincial.

La magistrada concluye que "de las diligencias practicadas no se ha podido situar al investigado, ni a ninguna otra persona, en el vehículo de Sheila Barrero en la mañana de su homicidio". Indica, además, que "la presencia de una fibra de la chaqueta del investigado sobre una bufanda depositada en los asientos traseros del vehículo no permite situarlo entre las 08:15 y las 10:00 horas -momento del crimen- en el vehículo de la joven, puesto que, según varios testigos, había estado en varias ocasiones en el mismo".

Además, la coartada del investigado continúa vigente, pues "no existe ningún testigo que lo sitúe fuera del domicilio familiar en la hora del crimen, ni tampoco se ha desvirtuado la versión proporcionada por sus padres acerca de que la noche del 24 al 25 de enero de 2004 el investigado no salió del domicilio familiar".

Asimismo, "no existen rastros biológicos de la víctima en la ropa entregada voluntariamente por el investigado. Sorprende que existan residuos de disparo en la chaqueta del investigado, pero no restos de sangre de la asesinada, pese a que, según el Informe de Reconstrucción de la UCO, el autor había movido el cuerpo de la víctima. Por tal causa, los residuos no específicos de disparo de la chaqueta del investigado no pueden ser concluyentes, máxime cuando el investigado era cazador reconocido. No existen restos biológicos del investigado en el vehículo, ni sobre el cuerpo de la fallecida".

Pese a que la UCO barajó dos móviles diferentes, el auto considera que la motivación del crimen a día de hoy continúa siendo una incógnita y señala varias confusiones, errores de identificación de posibles pruebas y faltas de toma de otras o de declaraciones que no se habrían llevado a cabo en las primeras horas tras la aparición del cadáver.

La magistrada explica que "no se ha localizado el arma con la que se cometió el crimen, ni se ha podido acreditar que el investigado tuviese acceso a un arma de fuego corta de tales características. Y finalmente, en relación a los residuos de disparo detectados en la mano del investigado, los distintos peritos no pueden descartar una transferencia desde otra superficie".

Por tanto, "no existen en este momento medios de prueba, siquiera indiciarios, que de un modo objetivo y razonable permitan dirigir la causa contra una persona o personas determinadas". La jueza añade que el caso podrá reabrirse en caso de que aparezcan nuevos indicios.