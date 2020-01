La plantilla exige la dimisión de la directora de personal de geriátricos

La lluvia no impidió que un numeroso grupo de trabajadores de Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) se concentrara ante la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar en Oviedo para reivindicar más plantilla y más inversión en material. Y no sólo eso, exigen la dimisión de la directora de personal de los geriátricos públicos asturianos al considerarla responsable de la situación de deterioro a la que ha llegado el organismo público. "La calidad asistencial no puede ser la misma con tres trabajadores que con cuatro y por supuesto dos personas por la tarde o por la noche para atender a 40 usuarios es insuficiente a todas luces", aseguró Generosa Tamargo, delegada de CC OO. Los trabajadores utilizaron silbatos y pancartas para llamar la atención, y también cortaron durante unos minutos la calle y la carretera junto a la Consejería. "Esperamos y deseamos que la Consejera (Melania Álvarez) nos reciba y poder explicarle la situación. Si no, seguiremos con movilizaciones y concentraciones", añadió Tamargo. La principal reivindicación es un incremento de plantilla que permita reducir las horas extraordinarias, que se incrementan al implantar las 35 horas semanales. También reclaman la reposición de material obsoleto, ropa de trabajo, la apertura de la Unidad de convalecencia de la Residencia Mixta de Gijón, y contrataciones a jornada completa para garantizar un servicio de calidad.