El Principado no renuncia a la vía judicial para reclamar los 75 millones pendientes del IVA

El Principado no descarta ninguna medida, "ni las políticas, ni las administrativas ni las judiciales", para reclamar al Gobierno central el abono de los 75 millones de euros pendientes de la liquidación del IVA de 2017. La consejera de Derechos Sociales y Bienestar y portavoz del Gobierno, Melania Álvarez, garantizó en esos términos el recurso a todos los medios disponibles tras la reunión de esta mañana del Consejo de Gobierno. Para el Ejecutivo, dijo, "es una prioridad. El Gobierno ha hecho constar su malestar y ha reclamado el pago pendiente de esa cantidad", añadió, y en coherencia no renuncia a ninguna vía para conseguirlo.

Los 75 millones no fueron incluidos en la liquidación abonada al Principado en su momento a causa de una modificación normativa ejecutada durante el último Gobierno del PP, que modificó el periodo de pago del IVA, de suerte que las autonomías no recibieron doce sino once meses, todos menos diciembre, en el reparto de la recaudación del impuesto en 2017.

Álvarez también informó esta mañana al Consejo de Gobierno de la sensible reducción del 33 por ciento registrada en la lista de espera del salario social durante el pasado mes de diciembre. Los potenciales beneficiarios en espera de la ayuda de emergencia se redujeron de 1.327 a 888 al tiempo que disminuyó también notablemente el número de nuevas peticiones: hubo 57 cuando el promedio de los meses anteriores es de 246.