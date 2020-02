El Principado echa a la envenenadora de Arriondas con 51.000 euros

El Principado ha preferido echar a la envenenadora del Hospital de Arriondas pagándole 51.000 euros en concepto de indemnización antes que readmitirla, como determinaba un fallo de la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), o recurrir este ante el Tribunal Supremo. C. N. C. fue condenada a penas que suman año y medio de cárcel por inyectar vinagre y una sustancia sanguinolenta en el agua que consumían dos compañeros del laboratorio del Hospital Grande Covián de Arriondas, a los que tuvo que pagar 6.000 euros a cada uno, que si bien no sufrieron daños en su salud, sí vieron afectada su integridad moral.

C. N. C., que aducía una enfermedad mental -se pasó sollozando todo el juicio celebrado en febrero de 2018 en el Juzgado de lo penal número 2 de Oviedo-, fue despedida en virtud de un expediente que se retrasó cuatro meses, lo que dio lugar a su cancelación, según determinó el TSJA. La mujer fue contratada para trabajar en una residencia pública de Llanes, pero la echaron al conocer que estaba incursa en un juicio por intentar envenenar a su compañeros de trabajo.