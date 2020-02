Suiza informa que al autor material del asesinato de Ardines le quedan diez meses de cárcel

Suiza ha informado a las autoridades judiciales que a Maamar Kelii, presunto autor material del asesinato del concejal llanisco de IU Javier Ardines, le quedan por cumplir unos diez meses de prisión, aunque podría salir antes el libertad condicional. No obstante, las autoridades helvéticas no establecen un plazo parra dejarle libre y extraditarle. Así se ha informado al Juzgado de Llanes, que ha recibido una nueva comunicación de la Subdirección General de Cooperación Internacional del Ministerio de Justicia, fechada el 31 de enero, relacionada con las diligencias abiertas en dicho Juzgado por el homicidio del concejal llanisco Javier Ardines.

En dicha comunicación, que ya ha sido notificada a las partes, se detalla que, con respecto a la solicitud de extradición de Maamar Kelii, fue registrado en la Subdirección el pasado 24 de enero, un escrito en la que informan de que el pasado 18 de diciembre el hombre reclamado por el Juzgado de Llanes fue condenado en Suiza a una pena de prisión de 22 meses, de la que deben deducirse 310 días de detención preventiva. Por lo tanto, en la fecha del escrito, el pasado diciembre, le quedarían por cumplir 12 meses de prisión (diez meses en la actualidad) y las autoridades suizas señalan que no pueden aportar, por el momento, la fecha en la que el reclamado podría ser excarcelado en libertad condicional.

No obstante la Oficina Federal de Justicia de Suiza se compromete nuevamente a mantener informadas a las autoridades españolas sobre la ejecución de la citada pena en Suiza y, en particular, de cuando podrá ser efectuada la entrega del hombre reclamado para que puedan practicarse bajo la dirección de la magistrada de Llanes las diligencias pertinentes, que no han podido llevarse a cabo hasta el momento, por la negativa a la extradición provisional solicitada.