Febrero de sofoco con la temperatura mínima más alta jamás registrada: 14,4º

De vender naranjas y cerrar tratos ganaderos entre nieve y con un frío helador a hacerlo a 25 grados y bajo agradable sol hay gran diferencia. Los saben muy bien en Tuña (Tineo), donde ayer celebraron la tradicional Feria de San Blas, la de las naranjas, con temperaturas veraniegas que alcanzaron los 25 grados, lo que atrajo mucho público al certamen, después de que hace justo un año la borrasca "Helena" provocase justamente todo lo contrario y dejase sin un alma la patria chica del general Riego. Una muestra más: hace un año, en Leitariegos se registró una temperatura mínima de 5,7 grados bajo cero; ayer, el puerto volvió a sufrir el mayor frío de la jornada, pero solo con 3,9 grados.

"Este tiempo no es normal para la época", repetían muchos ganaderos tinetenses, que alertan de que este calor no traerá nada bueno. "Es una temperatura enfermiza para el campo y los animales". En el San Blas de 2019, el temporal sembró el caos en las carreteras en Asturias y dejó pueblos incomunicados por la nieve, además de cebarse con la costa con olas de hasta 10 metros y fuerte viento. Pero este 3 de febrero será recordado como un día de verano en el que quien se acercó a la costa no lo hizo para fotografiar el mar batiendo, sino para tomar el sol y darse un chapuzón.

En solo tres días este febrero ya es de récord, el de la mínima más alta, registrada en el Aeropuerto de Asturias: nunca antes se habían alcanzado 14,4. Si se habla de las máximas, se pulverizan todos los registros, tal y como reconocieron en la Agencia de Meteorología.

Fue en el Suroriente donde se localizó la temperatura más alta de ayer, ni más ni menos que 27º (en agosto, la media regional suele rondar los 25) en Bargaéu (Piloña), 26,9 en Mieres, 25,8 en Cabrales y 24,4 en Amieva. En el resto hubo picos destacados y en pocos lugares se bajó de los 20 grados en las horas centrales del día.

Así las cosas, las naranjas y mandarinas volaron de la citada feria de Tuña, aunque solo fuera por refrescar la boca: "Trajimos 3.000 kilos; el buen tiempo ayudó", dijeron los vendedores José Luis López e Isaac López. Vitamina C que será muy útil para reforzarse ante los previsibles catarros que provocarán los vaivenes del tiempo. Y es que para hoy caen los termómetros, con la mayor temperatura prevista para Cangas del Narcea, que se quedará en 17 grados. En ningún lugar se espera superar los 20 y mañana, más de lo mismo. Además, lloverá algo.