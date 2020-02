IU no reconoce a la dirección de Asturias a la espera de un diálogo entre facciones

El último episodio de la discrepancia en IU de Asturias llevó ayer a Madrid la escenificación de su fisura interna y de sus posibles suturas. La dirección federal que encabeza Alberto Garzón resolvió que "no puede reconocer" a la coordinadora regional elegida en la asamblea del pasado fin de semana en Gijón y abrirá una vía de diálogo que emplaza a las dos partes enfrentadas en Asturias -el sector mayoritario de la coalición y la facción crítica más afín a las tesis de la matriz federal- a buscar soluciones con fecha fija, de aquí al sábado 22. Para ese día está convocada la próxima reunión de la asamblea política y social, máximo órgano ejecutivo del partido entre congresos, que decidirá los pasos siguientes.

La decisión de no reconocer a la dirección asturiana, adoptada ayer de forma preliminar por la comisión colegiada federal, se fundamenta en la reafirmación de la colisión que detecta Madrid entre el método de elección utilizado en Asturias -votaron los delegados acreditados en la asamblea en lugar de todos los militantes en primarias abiertas- y los estatutos federales de la coalición, pero no será oficial mientras no la ratifique el organismo supremo de dirección. Eso sucederá el día 22 si no hay antes una solución consensuada previa, pero hasta entonces hay una opción de evitar la ruptura total. Según fuentes de la directiva nacional de la coalición, Madrid sólo intervendrá a continuación si no se llega a un consenso entre facciones, o si no se propone una solución que sea satisfactoria para la federal. Sin acuerdo, se abriría un "conflicto de competencias" con la federación asturiana, nombrando para resolverlo una "comisión paritaria" con representación de las dos organizaciones.

IU de Asturias ha llegado hasta aquí a través de un conflicto en el que la parte oficialista, que impuso sus tesis por amplia mayoría en el congreso del pasado fin de semana, opone que los estatutos propios de la federación asturiana sí prevén la elección delegada y representativa de la coordinadora y que lo que urge es un proceso de armonización entre su norma y la federal. Con la discrepancia encallada en esos términos, la dirección federal quiso escuchar ayer a las dos partes en un debate que cerró Garzón y en el que intervinieron por videoconferencia el coordinador regional interino, Alejandro Suárez y David Álvarez, coordinador en Langreo, una de las voces del sector crítico. La dirección federal se reafirmó en que la nueva directiva elegida en Asturias está fuera de sus estatutos, que deben ser de aplicación en todo el país, sin excepciones. Suárez sostiene que "hay cauces orgánicos para armonizar lo que sea necesario" entre la disposición normativa federal y la asturiana sin tratar al Principado de forma excepcional.

El coordinador interino, que no se sintió amenazado ni ve en la dirección federal ánimo de plantear el asunto como "un problema irresoluble", vuelve a querer dejar claro que "no estamos ante un choque de trenes político, sino ante una discrepancia fuerte de corte estatutario que tiene un cauce de resolución", y que desde la dirección asturiana "nadie tiene el ánimo de construir un partido regionalista ni se contempla una escisión" como sostienen en parte los críticos. A partir de ahora, Suárez y la dirección interina se plantean el proceso de diálogo como una oportunidad de plantear sus tesis a Madrid para hacer ver que la matriz y la federación asturiana tienen pendiente una armonización estatutaria en la que deben delimitar claramente en qué ámbitos se aplica lo dispuesto en cada norma.

Del otro lado, David Álvarez propone como planteamiento de partida para la inminente negociación la propuesta de que la elección del órgano de dirección en primarias se haga coincidir con el proceso ya previsto para elegir por ese método al nuevo coordinador regional de la coalición. Este conflicto es a su vista, por lo demás, "algo más que una cuestión estatutaria. Nosotros entendemos a IU como parte de un proyecto político estatal y la pregunta es si IU de Asturias es parte de la organización federal o es otra cosa, porque hay gente en IU de Asturias que no quiere ser IU".

Lo que ahora se materializa como una disensión estatutaria remite al fondo de la fisura de ya largo recorrido entre el sector oficialista, defensor a ultranza de la identidad propia de IU de Asturias, y la facción de la organización más afín a los postulados de la dirección federal que encabeza el ministro de Consumo, Alberto Garzón, más propensa a explorar las costuras de las confluencias con Podemos.