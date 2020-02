La Parraguesa de Caza no llevaba libro de cuentas y contrataba a parientes

La primera jornada del juicio contra el expresidente de la Sociedad Parraguesa de Cazadores, José Manuel Narciandi, y el tesorero de la misma, Antonio Laria -su cuñado-, acusados de esquilmar esta asociación de medio millar de socios y de apropiarse de unos 115.000 euros entre 2006 y 2014, puso de manifiesto que la gestión no había sido precisamente un ejemplo de buen hacer. Los propios acusados reconocieron que no llevaban libro de contabilidad alguno, aunque sí simples anotaciones de los ingresos y gastos, y que recibían asesoramiento de "un vecino que trabajaba en Hacienda". Nada más llegar a la presidencia, Narciandi fue contratado como guarda por la propia sociedad que presidía, y llegó a contratar también a un hijo suyo.

Además, cuando necesitaron hacer unas obras en el campo de tiro, como corría prisa, las encargaron a un familiar directo del tesorero, sin que viesen en ello incompatibilidad alguna. En 2014 llegó una nueva directiva a la sociedad, que es la que acusa a Narciandi y Laria de haber dejado en números rojos una entidad que tenía 171.000 euros de superávit cuando los acusados llegaron a la dirección, en 2006. La sociedad solicita nueve años de prisión para cada uno de los acusados, que el ministerio público rebaja a tres. El fiscal cifró en 168.000 los gastos sin justificar.

Los acusados negaron ayer ante la los magistrados de la sección tercera de la Audiencia Provincial haber cogido un euro, aunque, preguntados por algunos gastos, indicaron que no se acordaban o que conocían las cosas "a medias". Narciandi negó que la entidad llegase a facturar 265.000 euros en 2010, como sostiene la directiva actual. Es más, según dijo, "era normal que no hubiese superávit", y se las veían y deseaban para llegar a final del año, por lo que tenían que echar mano de una línea de crédito. Narciandi aseguró que él era el último de los guardas en cobrar, y que hubo años, como 2009, en que no vio un duro, motivo por el que, al año siguiente, la sociedad le hizo dos trasferencias de 5.000 euros cada una, porque le habían llegado unos gastos imprevistos.

Pérdidas del ladrillo

El entonces presidente tenía un bar -que era la base de los cazadores- y una empresa constructora. La acusación particular, que ejerce la actual directiva de la Sociedad Parraguesa, bajo la dirección letrada del abogado José Bembibre, sostiene que, con la llegada de la crisis del ladrillo, el empresario empezó a sufrir pérdidas en sus negocios y que usó los fondos para cubrirse, algo que él niega taxativamente. Narciandi negó que dispusiese de una tarjeta de crédito de la entidad y aseguró que todos los gastos realizados estaban justificados.

El expresidente de la entidad aseguró que la querella criminal presentada contra él y el tesorero tiene que ver con el enfrentamiento que tuvo con el anterior responsable de la entidad y el actual, a quienes denunció por realizar una suelta ilegal de conejos antes de 2006. Según indicó, "en 2014, el gallinero comenzó a revolucionarse porque era año electoral". Fue entonces cuando surgieron críticas por las obras realizadas en el campo de tiro. Primero salió el tesorero, porque el trabajo era cada vez mayor y él no cobraba nada. Luego se marchó su cuñado, Narciandi.

Para explicar el ingente nivel de gastos de la entidad, Narciandi explicó que tenían que hacer frente a fuertes condenas por los daños o los accidentes causados por los animales salvajes del coto. "Algunas veces, los daños en fincas ascendían incluso a 5.000 euros. En otras ocasiones, si un vecino perdía unas gallinas, pedía que se las comprásemos, o que repusiésemos los cierres", indicó. Parte de estos gastos se remitieron a la Consejería de Medio Rural, porque hubo un tiempo que estuvieron subvencionados, pero las subvenciones fueron reduciéndose hasta casi desaparecer. La defensa de los acusados, a cargo de Beatriz Álvarez Murias, solicitó que se recabasen al Principado los pagarés por los gastos subvencionables de daños, pero el tribunal se negó al considerar que debería haberse realizado durante la instrucción.

A lo largo de esta semana y la que viene continuarán las vistas por este caso para el que han sido convocados una veintena de testigos y al menos tres peritos.