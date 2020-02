Condenado a alejamiento por enviar a una amiga fotos íntimas de su exnovia con comentarios injuriosos

El acusado de enviar por Facebook una foto íntima de su exnovia a una amiga, sin su consentimiento y acompañada de mensajes injuriosos, ha sido condenado a una medida de alejamiento de 500 metros de la denunciante durante dos años, y a ocho días de localización permanente por los delitos de revelación de secretos y vejaciones leves. Además, deberá abonar una multa de 2.168 euros y una indemnización a su exnovia de 500 euros por el perjuicio causado, una cantidad "razonable y proporcional" al daño causado, según consta en la sentencia.

La titular del Juzgado de lo Penal 4 de Oviedo ha declarado probado que ambos mantuvieron una relación sentimental, a tenor de las declaraciones de la denunciante y varios testigos, entre agosto de 2015 y octubre de 2017, pese a que el acusado, que inicialmente lo reconoció en fase de instrucción, posteriormente lo negó y sostuvo en el juicio que era "exclusivamente sexual", con la intención de "trivializarla".

Tras la ruptura, el 9 de diciembre de 2017, una amiga reenvió al whatsapp de la mujer una foto que le había mandado el acusado, donde ella aparecía con el pecho desnudo acompañada del siguiente texto: "creo que te gustan mucho los calabacines y de postre los plátanos bien maduros, es cierto", según consta en la sentencia.

La juez subraya que la fotografía había sido enviada por el acusado, sin autorización de la exnovia, para que se la hiciera llegar a ésta, burlarse "de su apetito sexual" y criticar su sobrepeso.

Además, el acusado le envió a su exnovia otros mensajes de WhatsApp con el siguiente contenido: "Ahí te dejo tus cosas, Cari, incluida la vaselina, para que la aproveches, ya que tienes el camino abierto y solo está usada por ti"; "acabo de estar en tu casita pero no me abriste€ igual te desperté si llegaste tarde, o igual ya no estabas porque fuiste a trabajar, ah no, tú trabajas en turno de tarde-noche, es verdad, sorry!"

La denunciante, tras recibir la fotografía, bloqueó al acusado en la red social Facebook y éste creó un nuevo perfil desde donde la envió directamente dos fotos suyas con el torso desnudo sobre el comentario: "Ya estás así de morena?? Jajaja jajajaja".

La mujer reconoció que le había enviado las fotos cuando ambos mantenían la relación sentimental, exclusivamente "a título personal", sin autorizarle "en absoluto" a su difusión y negó haberlas remitido a terceras personas.

La juez expone en la sentencia que la divulgación de las fotografías enviadas en el ámbito de una relación personal sin consentimiento y en contra de la voluntad de la víctima, ha supuesto para ella una clara "lesión de su intimidad". También indica que los mensajes que acompañaban las fotografías constituyeron un delito de vejaciones leves porque de su lectura resulta "el tono inapropiado" de los comentarios, haciendo "referencias veladas" a prácticas sexuales y al ejercicio de la prostitución, con expresiones que afectan a la denunciante "por humillantes y molestas".

La sentencia avala los argumentos esgrimidos por el abogado de la acusación particular, José Luis Llamazares, para demostrar que su representada sufrió un daño moral. Según consta en el fallo, la conducta del acusado provocó en ella un "comprensible desasosiego"

La sentencia se puede recurrir en apelación ante la Audiencia Provincial.