Crecen los casos de alumnos que crean perfiles falsos de sus profesores en Instagram

Crecen en Asturias los casos de adolescentes que crean perfiles falsos de profesores en Instagram para difamarlos. La alerta la lanzó esta mañana el sindicato educativo ANPE en la presentación de una campaña para concienciar sobre el buen uso del móvil y las redes sociales en los institutos. La defensora del profesor, Montserrat Fernández, aseguró que ahora hay "muchos casos de suplantación de identidad de docentes". Es decir, los estudiantes abren perfiles con el nombre y apellido de un profesor, en donde "los difaman a ellos y al centro educativo". Fernández también puso como ejemplo los grupos de Whatsapp, que "se utilizan más para insultar a un profesor o a un compañero de clase que para temas educativos". De ahí la urgencia de educar en este sentido.

"Esta iniciativa no debería partir de una organización sindical o al menos no de una sola, sino de la Consejería", defendió el presidente de ANPE, Gumersindo Rodríguez. Su sindicato ha elaborado un decálogo de consejos, dirigido a Secundaria, Formación Profesional y Bachillerato, y que distribuirá por los centros, las redes sociales y su página web. Las propuestas son las siguientes: "No utilices el móvil en clase, excepto cuando lo pida tu profesor/a; no fotografíes ni grabes a nadie sin su consentimiento; no ridiculices a profesores/as o compañeros/as con stickers, gifs...; difundir imágenes íntimas u ofensivas: insultar o difamar, son delitos muy graves; si sufres situaciones de acoso o violencia escolar, habla con tus profesores/as y/o tu familia; no seas cómplice de situaciones de acoso o violencia escolar; no aceptes a cualquiera en tus redes sociales; no creas todo lo que lees, sé crítico y reflexivo; respeta las diferencias. Piensa antes de publicar y exprésate con respeto; dedica menos tiempo al móvil y más a las relaciones personales".



El problema de fondo es la regulación del móvil en las aulas. ANPE exige un protocolo específico de actuación para este tipo de acoso al profesorado, ya que afirma que con el decreto de derecho y deberes del alumnado no es suficiente. Esta norma, que contempla castigos y expulsiones al estudiantado que hace un mal uso del móvil, supone "un agotamiento psicológico para quien es víctima, puesto que lleva consigo más burocracia y más papeleo". ANPE sostiene que no se trata de prohibir el uso de dispositivos digitales en colegios e institutos, sino de "limitarlos", y, sobre todo, homogeneizar los criterios. "La Consejería de Educación ha hecho dejación de funciones, dejando a los centros que regulen por su cuenta el uso del móvil y generando por tanto disparidad de normas", criticó Gumersindo Rodríguez.