Manjares de carne en estado puro

En invierno, cuando el frío aprieta y el tiempo no es tan agradable como desearíamos, apetece más que nunca disfrutar de la buena mesa. En el concejo de Piloña lo saben muy bien. Por estas fechas, desde hace treinta y dos años, vienen celebrando con gran éxito de participación las Jornadas Gastronómicas de la Caza, todo un clásico en el calendario de este tipo de eventos en la zona oriental de Asturias, al que acude un numeroso grupo de comensales no solo de la zona, sino también de otros puntos de la geografía asturiana. Lo apetitoso de los platos preparados a base de carne de caza es un importante reclamo, pues no son muchas las citas de este tipo que se celebran. En Piloña varios restaurantes viven con intensidad una iniciativa que desde su puesta en marcha ha tenido un gran respaldo hasta convertirse en una cita de enorme prestigio.



Fechas

En esta ocasión, la cita gastronómica tendrá lugar durante dos fines de semana consecutivos. Se trata de los días 7, 8, 9, 14, 15 y 16 de febrero. Los comensales podrán escoger entre un total de once establecimientos que se volcarán con esta iniciativa. Habrá también sendos lugares que servirán tapas y otros donde se podrán probar deliciosos pinchos y degustaciones. El precio de los menús será de 25 euros por persona y todos ellos incluyen café y vino de Rioja. La organización de las jornadas recomienda encarecidamente llamar con antelación a los restaurantes para reservar mesa.

Muchos nutricionistas recomiendan el consumo de este tipo de carne, considerado como un auténtico manjar que aporta nutrientes y vitaminas mejores que los de los animales de granja. Se trata de carne que nos proporciona vitamina B12, ideal para prevenir anemias y problemas en el sistema nervioso. Es también recomendable el consumo de carne de animales silvestres para paliar la carencia de vitamina B6, que ayuda a metabolizar el magnesio y a absorber el cinc. Esta carne aporta a su vez hierro, vitamina B3 y magnesio.



Restaurantes



Los restaurantes que tomarán parte en las jornadas son los siguientes.

-Benidorm. Ubicado en Villamayor, participará en las jornadas los días 8, 9, 15 y 16 de febrero y propondrá un menú degustación a base de seis platos. Las reservas se pueden hacer a través de los teléfonos 985707111 y 985707643.

-La Roca. Ubicado en Sevares, abrirá sus comedores para estas jornadas los días 7, 8 y 9 de febrero. Las reservas se pueden efectuar desde los teléfonos 985706049 y 985706293.

-Casa Maruja, en La Marea, no faltará a la cita, ofreciendo sus platos los días 8, 9, 15 y 16 de febrero. Las reservas se pueden concretar en el teléfono 985710765.

-Restaurante Rosales, en Valle, servirá menús durante los seis días de las jornadas (7, 8, 9, 14, 15 y 16 de febrero). Las reservas se pueden hacer a través de los teléfonos 985710853 y 647535852.

-Bar Restaurante Los Caños, en Infiesto. Aquí los platos de las jornadas se podrán degustar los días 8 y 9, en base a un menú degustación. Los teléfonos para reservar son el 985710856 y 630876463.

-Bar Restaurante La Vega (Lo de Pelayo), en Infiesto. En este lugar servirán menús de caza los -días 7, 8, 9, 14, 15 y 16 de febrero, siendo el teléfono de reservas el 985710325.

-Restaurante La Atalaya (Villamayor). Se servirá aquí un menú a base de platos a escoger los días 7, 8, 9, 14, 15 y 16 de febrero. Las reservas se pueden concretar desde el 661549149.

-Posada de Barro, en Infiesto, servirá los menús de la caza los ¬días 7, 8, 9, 14, 15 y 16 de febrero. Las reservas se pueden formalizar desde los teléfonos 985710489 y 985711728.

-Restaurante La Parada, en el polígono de Lleu (Villamayor), participará los días 7, 8, 14 y 15, siendo el teléfono de reservas el 677388251.

-Palacio de Cutre, en Villamayor, participará los días 8, 9,15 y 16. El teléfono de reservas es el 985708072.

-Bar Sotiellu, en Sotiellu, tomará parte en las jornadas los días 7, 8, 14 y 15. El teléfono para reservar es el 615932132.

-Casa Marta, en Valles, ofrecerá tapas (teléfono 615354805), al igual que El Furacu, en Infiesto.

-Café Fresh (Del Matu al Platu). Este lugar, ubicado en Infiesto, servirá pinchos y degustaciones.