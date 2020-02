"Tienen cita con Barbón el día 20 y lo saben", replica Juan Cofiño a los alcaldes del Navia

El consejero de Infraestructuras, Juan Cofiño, mostró ayer su "sorpresa" por el hecho de que los alcaldes socialistas de la cuenca del Navia exijan públicamente una reunión a Adrián Barbón, "a la mayor brevedad posible", para tratar sobre el arreglo de la carretera AS-12. Y es que, según indicó el "número dos" del ejecutivo, los regidores tienen cita con el presidente del Principado para abordar la situación de ese deteriorado eje de comunicación, el próximo día 20. "Y lo saben desde hace tiempo", añadió el consejero.

Sobre las reclamaciones políticas y sociales para que se aborde una reparación a fondo de la carretera que vertebra el valle del Navia, Cofiño reconoció que se trata de una vía "que hay que mejorar". Sin embargo, precisó que las actuaciones que se ejecuten se harán con arreglo al Plan de Infraestructuras del Principado y no mediante una concesión administrativa para una vía rápida, opción que se puso sobre la mesa durante la anterior legislatura. A este respecto, el titular de Infraestructuras dejó meridianamente claro que su departamento no va a emplear "180 millones en una vía rápida en régimen de concesión administrativa". Y es que, según detalló, tal opción "no es legalmente posible por las restricciones a las que esta sometido el Principado" y "tampoco materialmente en esos términos".

Por su lado, Melania Álvarez, consejera de Derechos Sociales y portavoz del ejecutivo, aseguró ayer, respecto a esta reclamación de la comarca occidental, que "el compromiso del gobierno y de su presidente está claro". "Siempre hemos mostrado nuestra disposición al diálogo y este caso no va a ser una excepción. Esa reunión se producirá en las próximas fechas con la intención de buscar una solución o de explicar la posición del gobierno de Asturias", añadió.

Críticas de Podemos

También se refirió a este asunto el secretario general de Podemos, Daniel Ripa. Para empezar, aseguró que "las promesas electorales son sagradas". "No se puede prometer en campaña una obra que se demandaba desde hace décadas y, después, argumentar que el proyecto no es riguroso", indicó Ripa. A su juicio, "ya vale de que siempre haya zonas que paguen el pato de las promesas sin cumplir".

El líder de Podemos acusa al PSOE de "tomar el pelo a la gente", le pide que rectifique y promete batallar en la Junta "para que el Parlamento apoye a los vecinos". "Los intereses de los vecinos están por encima de los partidos", sentenció Ripa