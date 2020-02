Hacienda propone compensar el impago de los 75 millones del IVA con un préstamo sin intereses al Principado

El Ministerio de Hacienda ha propuesto a las comunidades autónomas compensar el impago de la liquidación del IVA de 2017 (hasta 2.500 millones de euros en el total del sistema, 75 millones en Asturias) con un Fondo extra de Liquidación Autonómico (FLA) al cero por ciento de interés. Así consta en un documento que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha ofrecido a los consejeros de las comunidades autónomas en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera que está celebrándose en Madrid.

Además, Hacienda se ha comprometido a no tener en cuenta el IVA impagado para el déficit regional. De manera que si una región registra en 2019 un déficit del 0,1 por ciento o inferior, se entenderá que ha cumplido el objetivo de déficit y no sufrirá el control de Hacienda. Según el documento, la liquidación del IVA de 2017 es un problema generado por el ministro Cristóbal Montoro que PP y Ciudadanos impidieron solucionar, al rechazar la propuesta del Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado de 2019, y no ha provocado recortes del gasto de las comunidades autónomas.

Antes de la reunión de esta tarde, la consejera de Hacienda del Principado, Ana Cárcaba, dijo que "cualquier medida que sea capaz de compensar será bienvenida".

Para el Gobierno, las comunidades no han realizado recortes por el efecto de la liquidación del IVA de 2017, sino que han gastado ese dinero. Por tanto, en lo que se ha traducido el efecto del IVA es en un mayor déficit público en 2019 y en un probable incremento del período medio de pago a proveedores. Según el documento de Hacienda, ahora no es posible revisar la liquidación del año 2017 y por ello la propuesta de medidas paliativas.

El Gobierno también ha planteado que si una comunidad tras descontar el efecto del IVA cumple con el objetivo de déficit no tendrá que presentar un Plan Económico Financiero (PEF).Y además del extra FLA, si las comunidades se acogen a los mecanismos de financiación, quedarán asignadas al Fondo de Facilidad Financiera. Eso implica poder compaginar la adhesión a los mecanismos extraordinarios de liquidez con la salida a los mercados.