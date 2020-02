Los juristas admiten que la reforma para hablar asturiano en la Junta ha de incluir su traducción

Los juristas admiten que la reforma del reglamento para hablar asturiano en la Junta General resulta "insuficiente" porque la enmienda presentada por IU no prevé que haya medios para la traducción. El Parlamento regional acogió ayer las comparecencias para una reforma del reglamento que varios grupos políticos consideran necesaria después de que en octubre pasado la consejera de Cultura, Berta Piñán, no pudiese explicar el programa de su departamento en asturiano porque una diputada del PP argumentó que no comprendía en detalle ese discurso.

El reglamento actual permite que los diputados puedan usar el asturiano en sus intervenciones, posibilidad que se ha venido usando desde hace tres décadas sin que generase problemas, pero no recoge que también sea utilizado por miembros del Gobierno u otros comparecientes. IU plantea cambiar el artículo 11 del reglamento de la Junta que dice: "En el marco de lo dispuesto por el Estatuto de Autonomía y, en su caso, por la legislación que lo desarrolle, tanto los diputados en el ejercicio de sus funciones parlamentarias como cualquier otra persona que comparezca ante la Cámara podrán utilizar el bable/asturiano". El catedrático de Derecho Constitucional, Francisco Bastida, concluyó que "esta enmienda para ser eficaz debe incluir un artículo que establezca que la Junta dispondrá de los medios personales y materiales necesarios para la traducción de las comunicaciones en bable, así como una disposición transitoria que disponga lo necesario para solventar su momentáneo déficit". No obstante, apuntó que el presidente de la Cámara debería discernir "si la incomprensión alegada por el diputado es real o ficticia" porque, recalcó, en caso de que no existiera la dificultad para entender el asturiano "estaríamos hablando de filibusterismo parlamentario".

El catedrático de Derecho Administrativo Alejandro Huergo manifestó que "en el plano jurídico estricto, una lengua que se aprende y se enseña, se puede ignorar o desconocer(...), lo que plantearía ir a algún tipo de mecanismo de traducción para superar esas situaciones". Pero también añadió que "aquí hay un conflicto: se utiliza la lengua para defender unas posiciones u otras, hay una diglosia inevitable". Ajuicio del administrativista, existe en torno al asturiano "una ambigüedad evidente" que puede cerrar la Junta General "y no esconder problemas como hasta ahora".

Además de los dos juristas comparecieron el presidente de la Academia de la Llingua, Xosé Antón González Riaño, el exdiputado regional Xuan Xosé Sánchez Vicente y el historiador Faustino Álvarez Zapico, que intervinieron en asturiano. "Hay que ser muy tochu pa decir que no entiende el asturiano", valoró Sánchez Vicente, quien atribuyó el veto a Piñán al "odio" y "la persecución" de los asturhablantes "que tiene epicentro en esta Cámara". Riaño destacó "la gran importancia simbólica" de que el asturiano se emplee en la Junta y el profesor Zapico dijo que "alegar falta de comprensión es un argumento como mínimo falso y que esconde mala fe".

La portavoz de Ciudadanos, Laura Pérez Macho, lamentó la "falta de respeto de algunos comparecientes a los diputados que exigieron la aplicación del reglamento, que es la ley". Vox, hostil al uso del asturiano en la Junta, no asistió a las comparecencias, una ausencia criticada por Rafael Palacio de Podemos, que emplazó a PSOE, IU y Foro "a abrir ya la reforma del estatuto para aprobar la oficialidad".