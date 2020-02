Adrián Barbón activó el trámite previo al recurso judicial

El presidente del Principado, Adrián Barbón, señaló ayer que el jueves dio a su vicepresidente y a su consejera de Hacienda la orden para preparar la reclamación administrativa de los 75 millones de euros del IVA, trámite previo imprescindible para un eventual recurso judicial. Barbón reiteró por la mañana en Gijón la postura de su gobierno de defender que Madrid transfiera el dinero, algo que puede hacerse, dijo, simplemente consignándolo en los presupuestos. Después del Consejo, mantuvo que "ha habido un movimiento positivo, pero hasta que no hagamos un análisis serio no rechazaremos seguir una vía u otra". Por su parte, la portavoz del PP, Teresa Mallada, acusó a Barbón de "no tomar medidas contundentes".