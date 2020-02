Hacienda evita pagar los 75 millones del IVA y ofrece más deuda y créditos sin interés

Las "medidas paliativas" son créditos sin intereses y más espacio para el endeudamiento. La ministra de Hacienda confirmó ayer que el Estado no pagará directamente su deuda con las comunidades autónomas a cuenta de la liquidación incompleta del IVA de 2017 y que a cambio tratará de aplacar la revuelta de las autonomías ofreciéndoles un préstamo transitorio a interés cero y una relajación de los márgenes de déficit de este ejercicio y los próximos. Para calmar las exigencias de autonomías de todo signo político, entre ellas las demandas de Asturias respecto a una cuantía pendiente de 75 millones de euros, María Jesús Montero ofreció una solución muy similar a la que ella misma sugirió y abandonó cuando estalló toda esta polémica, en 2018: un crédito sin intereses a cuya idoneidad puso entonces algunas condiciones y reparos el Gobierno del Principado.

La vicepresidenta económica del Gobierno de Pedro Sánchez planteó a los consejeros autonómicos reunidos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera la apertura de un Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extra por valor de las cuantías pendientes -2.500 millones en el conjunto del sistema, 75 para Asturias- al cero por ciento de interés. Hacienda se compromete además a no tener en cuenta las cantidades del IVA impagado al computar el cumplimiento de los objetivos de déficit de 2019, lo que garantiza que Asturias no corre riesgo de superar los límites, pero no logró detener del todo las insatisfacciones.

La sospecha de que todas las soluciones engordan el endeudamiento, y de que el crédito a tipo cero puede tener la paradójica virtualidad de traspasar la deuda del Estado con las autonomías a la deuda de las autonomías con el Estado levantó algo más que sospechas en comunidades de todo signo. No del todo en el Principado, cuyo presidente, Adrián Barbón, valora que el Gobierno "se ha movido", se abona a la prudencia y aplaza las evaluaciones a un análisis más profundo de "la letra pequeña", aunque sigue sin descartar los tribunales como último recurso.

El documento que Hacienda presentó ayer a los consejeros reunidos en Madrid asume que ahora no es posible revisar la liquidación de la financiación autonómica de 2017, la que como consecuencia de un cambio normativo del Gobierno del PP abonó a las regiones once meses de recaudación del IVA en lugar de doce.

A cambio, además de la línea de crédito del FLA, la oferta pretendidamente paliativa de Hacienda atiende una de las peticiones que Asturias llevaba al Consejo de Política Fiscal y Financiera: relajará la pendiente de la senda del déficit para las comunidades autónomas, incrementando su capacidad de endeudamiento. Del déficit cero con el que el Principado construyó el presupuesto aprobado para este ejercicio se pasa a permitir un 0,2 por ciento del PIB en 2021 y a retrasar la exigencia de equilibrio pleno de este 2020, donde estaba fijada inicialmente, a 2022. En la práctica, eso supone para Asturias la posibilidad de endeudarse en algo más de 46 millones y medio de euros este año.

Antes de entrar a la reunión, la máxima responsable de las finanzas del Principado, Ana Cárcaba, ya había dejado dicho que "cualquier medida que sea capaz de compensar será bienvenida". Al salir, sin extenderse en el detalle de las propuestas, dijo no poder hacer "otra valoración que no sea positiva, dado que el Gobierno nos ha planteado una alternativa, la búsqueda de una solución, y como tal eso ya es algo positivo".

A la Consejera le agrada, como al Presidente, la relajación de los márgenes de endeudamiento. En el resto de las medidas, añadió, "hay cuestiones técnicas que tenemos que valorar antes de detallarlas" y que debe analizar el Consejo de Gobierno, igual que la decisión de descartar o no el recurso a los tribunales que en los últimos días ha valorado el Principado.

Asturias votó a favor de la nueva senda de déficit junto a las regiones gobernadas por el PSOE. La oposición de las cinco del PP fue insuficiente para evitar la aprobación de la iniciativa. La salida para el IVA, que se trató en el Consejo fuera del orden del día, volvió a desatar las sonoras críticas de los consejeros populares, abiertamente disconformes con la negativa del pago y su sustitución por "más deuda", y las reticencias de algunos socialistas. "No hace falta saber mucho de economía", expresó el consejero gallego, el popular Valeriano Martínez. "Se nos está dando deuda, pero los recursos en origen no eran deuda. Esto hay que devolverlo". "Queremos que nos paguen lo que nos deben, no que nos hagan generar más deuda", abundó el andaluz Juan Bravo. Más tibios, los socialistas aplaudieron la elevación de los márgenes de déficit, pero el manchego Juan Alfonso Ruiz Molina insistió en que no le gusta "vincular la senda de déficit con el dinero del IVA" y recordó que su Gobierno ha autorizado ya la presentación de recursos judiciales tras calificar la oferta del Gobierno de "un poco absurda". El representante de Valencia añadió que la alternativa arbitrada "no es la mejor" y Aragón sigue estudiando la vía de los tribunales.