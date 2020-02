Lastra garantiza "una transición energética justa" respaldada por siete ministros

La vicesecretaria general del PSOE y cabeza de lista por Asturias al Congreso, Adriana Lastra, defendió ayer una "transición energética justa" durante el desayuno informativo organizado por el Forum Europa, uno de los más concurridos de los organizados en los últimos meses en Madrid. La "número dos" del PSOE reunió a la cúpula socialista del Gobierno, ya que su intervención fue seguida en el Casino Gran Círculo madrileño por dos vicepresidentas, Carmen Calvo y Teresa Ribera, y cinco ministros, Fernando Grande-Marlaska (Interior); Juan Carlos Campo (Justicia); Reyes Maroto (Industria); Carolina Darías (Política Territorial), y José Manuel Rodríguez Uribes (Cultura) y por las presidentas del Congreso, Meritxell Batet, y del Senado, Pilar Llop.

Adriana Lastra abordó tanto cuestiones que afectan de manera directa a Asturias como otras de ámbito más nacional, como la reforma para castigar la apología del franquismo en el Código penal o la mesa de negociación con Cataluña.

La portavoz del PSOE en el Congreso mostró confianza en el futuro del sector industrial del Principado. "Asturias tiene muchas oportunidades. Hemos sufrido diferentes crisis los últimos cuarenta años y lo que está sucediendo ahora no es el resultado de una decisión concreta, sino de los cambios en nuestro sector productivo", afirmó. La cabeza de lista del PSOE en Asturias puso como ejemplo de Transición Justa "lo que hemos hecho con Hunosa", al tiempo que atacó al Partido Popular, "por su política contra las comarcas mineras y contra el carbón y sus ciudadanos, que abocó a la minería al cierre". Según Lastra, "lo que hicimos fue una transición justa en la gran empresa pública de Asturias y por eso Hunosa sigue abierta a día de hoy. Todavía siguen unos mil trabajadores y tiene futuro", argumentó la dirigente socialista en un discurso seguido "in situ" por el presidente del Principado, Adrián Barbón, y el de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, además de por el secretario de Estado de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán, y el secretario general de UGT, el asturiano Pepe Álvarez, y su antecesor, Cándido Méndez, además del encargado de presentar el acto, José Luis Alperi, secretario general del sindicato SOMA-UGT. También acudieron el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y alcalde de Vigo, Abel Caballero; el regidor de Valladolid, Óscar Puente, y la exministra de Sanidad Luisa Carcedo.

Cataluña salió a la palestra en el coloquio posterior. La diputada asturiana sostuvo que la inclusión de la figura del mediador en la mesa de negociación con la Generalitat, que reclama Quim Torra, "es una cosa del pasado" e innecesaria ya que la intención de su partido es que el diálogo sea transparente. Sobre la presencia de Pablo Iglesias en esta mesa de diálogo, Lastra no se mostró preocupada porque el Consejo de Ministros "está muy unido". No respondió a la pregunta de si el PSOE está dispuesto a serparar la revisión del delito de sedición de la modificación del Código Penal. Lo único que aseguró es que esa reforma "no se negocia con los territorios", por lo que la ha desligado del diálogo pendiente entre el Ejecutivo y el Govern.

Lastra reservó sus mensajes más agresivos y beligerantes para criticar a los partidos de la derecha. Emplazó al PP a cerrar la puerta al "extremismo" de Vox por su propio bien "pero sobre todo por el bien de España" y censuró la política fiscal de la Comunidad de Madrid porque supone, a su juicio, "una competencia desleal" entre territorios además de aumentar la desigualdad entre pobres y ricos. "No se defiende la unidad de España intentando convertir la política fiscal en una especie de subasta", mantuvo. Y envió un par de "recados" a Ciudadanos al augurar que tras quedarse con solo diez escaños aspira ahora a "acabar de lleno en el PP. Cuando un partido se deshace como un azucarillo, su deriva natural es picar a la puerta del PP".