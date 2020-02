Transportes invertirá 150 millones en la red de cercanías durante este año y 2021

El vicepresidente y consejero de Infraestructuras, Juan Cofiño, achacó ayer a la "herencia recibida" del PP el "caos absoluto" que registra la red de cercanías ferroviarias de Asturias. Durante su participación en la Comisión de Infraestructuras, destacó que el actual Gobierno central recibió en materia de cercanías una "herencia en formato papel", pero "sin expresión presupuestaria", lo que obligó a elaborar un plan de choque que él mismo pactó con el ministro del ramo, José Luis Ábalos, gracias al cual ya se están invirtiendo en la red de cercanías de Asturias (Feve y Renfe) 23 millones, una cifra que se elevará hasta 150 millones entre este año y 2021.

Cofiño negó que el Principado tenga "la más mínima responsabilidad" sobre la situación de las cercanías porque la titularidad corresponde al Gobierno central. La reunión generó un agrio enfrentamiento entre Cofiño y el portavoz de Podemos, Daniel Ripa, quien pidió explicaciones por las 4.000 cancelaciones de trenes en verano en Asturias y por que las cercanías hayan perdido un 12 por ciento de usuarios en el último año y un 50 por ciento desde 2010.

Cofiño criticó la "dispersión mental" de Ripa y lo acusó de "hablar por hablar". El Vicepresidente tiró de ironía para señalar que las preguntas de Ripa parecen tener a veces a su juicio un tono "jocoso", pero "no veo su vis cómica". Y concluyó, dirigiéndose a Ripa, con un proverbio latino: "Quod natura non dat, Salmantica non praestat (Lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo otorga)".

Ripa reaccionó acusando a Cofiño de utilizar "términos faltosos", a la vez que le pidió "que se comporte como un vicepresidente, y no como un cuatrero de bar". Cofiño replicó señalando que no está dispuesto a recibir "lecciones de saber estar de nadie". Y acusó a Podemos de tener "la piel muy fina" a la hora de recibir críticas, pero "de paquidermo" cuando es esa formación la que critica. "Revísese un poco", porque "tiene usted un problema, no sé si congénito o adquirido". La disputa Cofiño-Ripa tuvo aún una última escena cuando intervino el diputado del PP Álvaro Queipo y se manifestó "sorprendido" por la "virulencia" del debate y la paradoja que en su opinión supone que PSOE y Podemos sean "socios de Gobierno", y en asuntos como las cercanías o el AVE "corresponsables y compañeros de viaje". Cofiño aprovechó para lanzar una nueva pulla al señalar que su actitud frente a Ripa se debe a que trata "a cada cual según su naturaleza".

De nuevo chocaron Cofiño y Ripa al debatir sobre el tercer carril de la "Y", que Podemos rechaza, al considerar que generará aún más tráfico, justo lo contrario que persigue el Plan de Movilidad, que elabora el Principado. El Vicepresidente ve "compatible" reducir el tráfico y construir un tercer carril que pretende habilitar como "bus-VAO", para uso de vehículos de transporte colectivo, una opción que el Ministerio había descartado hace dos años.

El "número dos" del Ejecutivo asturiano avanzó que la mejora ambiental del sínter A de Arcelor podría estar lista en "próximas semanas". La finalización de esa mejora (la instalación de un filtro para reducir las emisiones de humos) se había anunciado para 2019.