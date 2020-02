Dos juzgados de Oviedo y Madrid se enfrentan en el Supremo por una reclamación sobre un vuelo de Avianca

Tras aterrizar en Oviedo desde San Salvador, haciendo escala en Madrid, una pasajera descubrió que su maleta no había llegado al destino. Después de más de 21 días sin tener noticias sobre su equipaje perdido, la afectada decidió reclamar a Avianca. Al ser una compañía aérea extranjera con domicilio social en Bogotá quedaba la duda de dónde se tramitaría la demanda. Ni el juzgado de Oviedo ni el de Madrid se deciden y tras alegar ambos falta de competencia territorial, han elevado el caso al Tribunal Supremo, que decidirá qué juzgado tramitará la reclamación.

El conflicto surge cuando, en mayo del año pasado, la pasajera se puso en contacto con Reclamación de Vuelos, una plataforma especializada en reclamar por pasajeros afectados por retrasos, cancelaciones, overbooking y equipaje, que presentó una demanda contra la compañía aérea por pérdida de maleta, ateniéndose al Convenio de Montreal, la norma que rige los derechos de los pasajeros por la pérdida de equipaje.

El texto del convenio especifica que "una acción de indemnización de daños deberá iniciarse, a elección del demandante, en el territorio de uno de los estados partes, sea ante el tribunal del domicilio del transportista o de su oficina principal, o del lugar en que tiene una oficina por cuyo conducto se ha celebrado el contrato, sea ante el tribunal del lugar de destino". Dicho de otra forma, la demandante puede elegir si presenta la reclamación en el tribunal del Estado donde la compañía tiene su domicilio, sede u oficina, o en el tribunal del lugar de destino del vuelo.

Ateniéndose a esta norma, la plataforma presentó la demanda en un juzgado de Oviedo, el lugar de destino del trayecto del vuelo de la demandante. Este órgano se declaró incompetente, alegando que la demandante no había acreditado ni su domicilio, ni el domicilio de la demandada, Avianca. De este modo, el juzgado ovetense aseguró que la competencia del caso correspondía a los Juzgados de lo Mercantil de Madrid, donde consta el domicilio de la parte demandada.

Por su parte, el órgano madrileño atribuía la competencia del caso al órgano asturiano, declarando falta de competencia territorial y remitiendo la demanda al tribunal del lugar de destino del vuelo. Como consecuencia, el Juzgado de lo Mercantil de Madrid ha decidido elevarlo al Tribunal Supremo y aclarar por fin la situación.

Al declararse ambos juzgados incompetentes, indicando que no aceptan tramitar la reclamación por pérdida de maleta de la plataforma, el Tribunal Supremo será quien resuelva este conflicto ante la necesidad de hacer justicia. Reclamación de vuelos sigue de cerca el estado de la demanda para defender y proteger a la afectada transcurridos 9 meses desde el inicio del proceso.

De las 30.000 reclamaciones recibidas por la plataforma durante 2019, más de 3.000 correspondieron a pérdidas de equipajes. "No vamos a cejar en el empeño. Nuestra obligación es defender a la pasajera afectada y lograr que Avianca le indemnice por los perjuicios causados. Seguiremos luchando y presentando la demanda en el Tribunal que se considere adecuado pero no vamos a dejar que este caso, como ningún otro, quede en el olvido", ha afirmado Rafael de La Peña CEO de Reclamación de Vuelos.

Reclamación de Vuelos fue fundada en 2013 en Bilbao, y en la actualidad tiene presencia internacional. La plataforma, que cuenta con un 98 por ciento de casos de éxito, trabaja bajo el principio "no win, no fee" por lo que si no ganan no hay coste. De esta manera hacen que reclamar sea fácil, cómodo y efectivo.