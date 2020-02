El Principado valora "positivamente" la rebaja de la luz a la industria y presentará alegaciones para mejorar el mecanismo

El Gobierno del Principado observa "elementos positivos" en su primera aproximación al decreto que regula el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, invita a valorar que la industria asturiana "va a contar con un marco legal donde se recojan sus especificidades y se atienda la necesidad de minorar el diferencial de los precios de la energía respecto a los de otros países" y que el "el Gobierno de España cumple con el compromiso que había asumido". Dicho eso, el consejero de Industria, Enrique Fernández, quiso dar "la bienvenida de nuevo a la política industrial en España" y anunció esta mañana que el Ejecutivo autonómico planteará "observaciones y propuestas" para "maximizar las ventajas" del instrumento. A falta de un análisis más detallado, el Principado utilizará el plazo de alegaciones, abierto hasta el próximo jueves, para tratar de perfeccionar la herramienta en lo tocante a la cuantía de las compensaciones por costes indirectos de emisión de CO2, la financiación de los cargos asociados a las renovables, la mejora del nivel de información y concreción de los contratos bilaterales de compraventa de energía entre las industrias y los productores de energías renovables que plantea el Estatuto o el catálogo de empresas susceptibles de recibir compensaciones para "tratar de que no quede fuera algún tipo de industria relevante en el Principado, sobre todo las empresas lácteas".

No habrá en cambio planteamiento alternativo en demanda de un tratamiento singular para las industrias hiperelectrointensivas, los muy grandes consumidores de electricidad de gran importancia en Asturias, dado que el Principado se acoge a lo ya dicho, que en este punto la UE pone una "barrera infranqueable". El Consejero aseguró esta mañana que la decisión europea "de no realizar discriminaciones o no favorecer a una empresa por delante de otras dentro del mismo sector" es irreversible. Enrique Fernández pidió además confianza fundamentada en la certeza de que el estatuto es "un documento vivo", que lleva dentro la posibilidad de ir incorporando "nuevas medidas que se consideren de interés" incluso después de ser aprobado, y quiso decir, ante las reacciones contrarias que ha generado el anuncio del borrador entre las empresas y determinados agentes políticos asturianos, que "esto no es cuestión de ver a quién se le da más o menos". Responde, sostiene, a la voluntad del Gobierno de España de "desarrollar una política industrial" y romper con una etapa en la que sus antecesores "dimitieron" de estas decisiones, pero además de esa intención "hay otros ámbitos que también influyen", entre ellos "lo que tengan que decir la UE, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o la situación financiera del sistema eléctrico español, que acumula importantes déficits del pasado".

Los ministerios de Industria y Transición Ecológica, precisa Fernández, les han trasladado los márgenes dentro de los que trabajan y entre los que figura, asegura, la necesidad de tener en cuenta "hasta qué punto esta rebaja en el precio de la luz puede poner en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico español". Sobre la actitud de Alu Ibérica, la antigua Alcoa, y la eventualidad de que las nuevas condiciones de los costes eléctricos puedan hacer inviable la producción de aluminio en la factoría de Avilés, Fernández se limitó a explicar que el estatuto diseña "una senda de medidas, compensaciones, reducción de consumos, revisión de los precios de la energía eléctrica que deberían conducirnos en el futuro inmediato a un precio de la energía menor". Sobre Alu Ibérica recordó que de los dos años pactados con la empresa para el mantenimiento de la actividad y el empleo "han transcurrido apenas seis meses y el escenario que se vislumbra es que sea progresivamente más favorable, así que es probable que en alguno de esos momentos Alu Ibérica pueda reconsiderar su posición". Además, dio por cierto el contacto permanente del Minsterio con los nuevos propietarios de la factoría avilesina y el trabajo "conjunto para llegar a ese escenario que haga competitivo el reinicio de la actividad en las cubas de electrólisis".