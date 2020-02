Los críticos de IU advierten del "riesgo de ruptura" en la organización

Los representantes del sector crítico de IU de Asturias advirtieron esta mañana del riesgo de "posible ruptura" a que se enfrenta la organización por "la vulneración de los estatutos federales" en la reciente elección de la dirección de la coalición en el Principado y la decisión posterior de la cúpula federal de no reconocer a la nueva coordinadora. Alargando el conflicto en que vive inmerso el partido, los coordinadores en Langreo, Avilés y Gozón, David Álvarez, Juan José Fernández y Gabriela Álvarez, respectivamente, han remitido al coordinador en funciones, Alejandro Suárez, una carta en la que se quejan de que no se haya dirigido a ellos, atendiendo el mandato de la coordinadora federal de buscar un acuerdo entre las partes enfrentadas en Asturias antes de que el próximo sábado 22 se reúna en Madrid el máximo órgano de la organización entre congresos.

Los críticos, afines a la dirección federal que lidera Alberto Garzón y representantes de apenas un tercio de la militancia asturiana, reclaman una "comisión de trabajo" donde "todas las sensibilidades" discutan el camino a seguir, aunque aclaran que su única alternativa es la que aparece reflejada en los estatutos federales de la coalición: que la elección de la coordinadora se repita, se efectúe en primarias abiertas a toda la organización y no en una asamblea de delegados como la del pasado día 2 en Gijón. La dirección asturiana opone que la elección entre delegados está avalada por los estatutos propios de la organización en Asturias y sugiere buscar alternativas de salida que no vulneren ningún marco estatutario, pero aún no se han dirigido para ello a sus antagonistas. Éstos, mientras tanto, no aceptan la opción que plantea Suárez de discutir la cuestión en el seno de la nueva coordinadora, porque entienden que es "ilegítima" y no acudirán cuando se les convoque aunque sean, en tanto que coordinadores locales, miembros natos del organismo.

Juan José Fernández hizo esta mañana "un llamamiento a la reflexión a los dirigentes de IU de Asturias", porque entiende que su actitud actual "nos lleva a una situación crítica" en la que sólo caben, a su juicio, "dos opciones, o el diálogo y el acuerdo o la ruptura". Reinciden en vislumbrar en las actitudes próximas a la dirección de Asturias indicios de intenciones de crear "un proyecto regionalista" ajeno al marco federal de IU, algo que sus antagonistas siempre han negado, y señalan una salida: "No se tiene por qué estar en un partido con el que no se comparte ni la estrategia ni la legalidad interna", apunta Fernández antes de mencionar "salidas dignas" como la que acaba de tomar respecto a Podemos la dirigente andaluza Teresa Rodríguez o en su día Gaspar Llamazares en IU de Asturias.

Sostienen los garzonistas asturianos que si no hay una salida negociada de aquí al día 22 "IU no tiene dirección". Tras la reunión en la que acordó no reconocer a la dirección asturiana, no obstante, la coordinadora federal dejó dicho que de no haber un acuerdo en el plazo establecido lo que se abriría sería un "conflicto de competencias" entre IU federal y la organización asturiana que se resolvería en el seno de una "comisión paritaria" con representantes de las dos organizaciones.