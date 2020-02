Lopez Acuña: "Cualquier sistema sanitario colapsa ante un coronavirus de esta magnitud"

"Cualquier sistema sanitario colapsa ante un coronavirus de esta magnitud", sentenció ayer Daniel López Acuña, ex director de Acción Sanitaria en Crisis de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en una conferencia en el centro médico de Asturias. Durante su intervención, explicó a los presentes que "se trata de un virus nuevo, agresivo, de alta transmisibilidad, para el que no hay vacuna y no hay tratamiento específico". Advierte que hay que "tomarlo en serio", pero no entrar en "una espiral de pánico infundado". Sobre el uso de mascarillas en Asturias para evitar contagios considera que no tiene "ningún sentido". (Puedes leer una entrevista completa con el doctor Daniel López Acuña a través de este enlace).