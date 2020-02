Asturias no sufrirá el apagón de la TDT: no hay que adaptar antenas ni resintonizar canales

Asturias no sufrirá el apagón de la TDT (Televisión Digital Terrestre) por el denominado segundo dividendo digital, que obliga a cambiar de frecuencia los canales de televisión. El Principado fue la primera comunidad autónoma en completar ya en marzo de 2015 la liberación de la banda televisiva que ocupará en un futuro inmediato el 5G. Por ello, la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad, de quien depende el servicio de telecomunicaciones, recuerda que la distribución de frecuencias no experimenta ningún cambio y no es necesario adaptar antenas. Tampoco habrá que resintonizar los canales de la televisión.

La migración de frecuencias de la TDT se produce ante la necesidad de despejar la banda de 700 MHz del espectro radioeléctrico, hoy parcialmente ocupada por la TDT, para permitir ahí el despliegue de futuras redes de telecomunicaciones 5G. Los hogares españoles disponen hasta el 3 de marzo para cambiar antenas y resintonizar los canales.

En el caso de Asturias, durante la ejecución del primer dividendo digital, el Servicio de Telecomunicaciones del Gobierno del Principado detectó la conveniencia de proceder a la migración de la señal de RTPA - entonces en el canal 60, inferior a 800 MHz – y del resto de cadenas estatales que estaban obligadas a liberar el espectro de los canales 64, 66, 67, 68 y 69 para la telefonía móvil 4G.

El Principado se remitió a experiencias en Francia y el Reino Unido para obtener la conformidad del Gobierno de España y llevar todos los contenidos a frecuencias inferiores a los 700 MHz, con lo que se ha convertido en la única autonomía en adelantarse a la actual migración de frecuencias.

El director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital, Iván Aitor Lucas, ha destacado el trabajo realizado por el servicio técnico y recordado a comunidades de vecinos y particulares que no acepten ofertas de servicios técnicos para cambiar antenas o resintonizar con la excusa de la entrada en vigor del segundo dividendo digital.