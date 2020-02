La dirección de IU invita a los críticos a un diálogo "plural" dentro de la coordinadora

El coordinador en funciones de IU de Asturias invita al sector crítico de la coalición a aprovechar la oportunidad de diálogo "plural" que ofrece la primera reunión de la nueva coordinadora de la coalición, convocada para mañana en Piedras Blancas. Alejandro Suárez lamenta la resistencia de la facción federalista a acudir al cónclave y contrarresta sus motivos aduciendo que "se reconozca o no" su legitimidad, el máximo órgano de dirección "es un foro donde está representada toda la organización" y configura por su composición un espacio donde todas las sensibilidades pueden ser escuchadas.

El líder interino del partido en la región trata de contrarrestar así las reticencias que los representantes del sector más afín a la dirección federal han expresado contra la coordinadora asturiana. La consideran "ilegítima" por su mecanismo de elección, contrario al establecido en los estatutos federales, por haber sido designada en una asamblea de delegados -la del día 1 en Gijón- en lugar de en primarias abiertas a la militancia. La reclamación del sufragio universal ha desembocado en un agrio enfrentamiento en el que la dirección regional interina sostiene que ha seguido un procedimiento previsto en los estatutos específicos de IU de Asturias. Suárez se ofrece a buscar una salida "dentro del marco federal", pero apuesta por la coordinadora como espacio de diálogo frente a la demanda de sus antagonistas de hablar en "una comisión" nombrada al efecto. Suárez opone que la decisión de la dirección federal de no reconocer a la asturiana está "sub iudice", que no es definitiva y que la coordinadora no es por tanto "un órgano fantasma".

Suárez objeta, mientras tanto, contra el gesto que los críticos hicieron el viernes señalando la puerta de salida a quienes no compartan la estrategia o los estatutos estatales. "Aquí no sobra nadie", replica el coordinador a los líderes locales en Avilés, Langreo o Gozón, representantes del ala crítica y favorable a las tesis de la cúpula estatal. Considera "sorprendente" que esa incitación a la fractura venga de "quienes con más ahínco hablan de confluencia" con Podemos y reitera que no promueve el proyecto "regionalista" del que hablan los críticos, que "IU de Asturias va a estar en la lógica federal".

"Nadie va a poner una bomba lapa a IU de Asturias", añade respecto a los próximos pasos de la controversia, que si no hay arreglo desembocará desde el día 22, según el calendario de la dirección federal, en un "conflicto de competencias" que resolvería una "comisión paritaria" con representación de las dos organizaciones.