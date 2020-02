Fallece el empresario astur-mexicano Plácido Arango, impulsor cultural de la región

El empresario astur-mexicano Plácido Arango Arias, fundador del Grupo Vips y gran impulsor cultural de la región, falleció este lunes en Madrid a los 88 años de edad. Nacido en Tampico (México) en 1931, Plácido Arango era hijo del emigrante asturiano Jerónimo Arango y creció "con la añoranza metida en casa", según él mismo declaraba a LA NUEVA ESPAÑA en hace una década. "México es mi primera patria y Asturias mi mayor vínculo con la segunda, que es España", añadía.

Arango Arias se instaló en España en 1965 y, cuatro años más tarde, fundó el Grupo VIPS, una cadena de restaurantes-tienda que constituye uno de los conglomerados multimarca y multiformato líderes del sector nacional de la hostelería y el comercio.

Su hijo Paco Arango ha confirmado el fallecimiento de su padre este lunes en redes sociales. "Hoy se ha ido un gran hombre a la luz, con un maravilloso corazón, generoso con todos y un caballero de pies a cabeza. Ha sido un padre maravilloso y le he reservado una suite en el mejor hotel del cielo. 'I will miss you very much'", informa en su cuenta de Twitter.

Plácido Arango. | IRMA COLLÍN

El empresario, hombre tan discreto como educado, estrechó su vinculación institucional con la tierra de sus mayores en 1987, convirtiéndose en el segundo presidente de la Fundación Príncipe de Asturias, cargo en el que permaneció hasta 1996.Fueron casi diez años en los que dotó a la institución de un patrimonio económico del que carecía y que, desde entonces, no ha dejado de crecer. También fue el artífice de la instalación en Asturias de "Los Virtuosos de Moscú", en 1990. La Fundación firmó un convenio con el Gobierno regional y con la Real Fundación de Música de Cámara por el que 36 componentes de la orquesta, veinticuatro de ellos profesores de Conservatorio, acompañados de sus familias, fijaron su residencia en Asturias. Él aportó 1,2 millones de euros. Esta llegada marcaría una nueva y fructífera etapa en la enseñanza musical asturiana.

El empresario también mostró su generosidad con el museo Bellas Artes de Asturias. El asturiano es el más pequeño y modesto de los museos a los está vinculado Arango. Es patrono emérito del Metropolitan de Nueva York y presidió el patronato del Museo del Prado. La gran donación de Arango al Bellas Artes se produjo en 2017, con la cesión de 33 obras excepcionales vinculadas a las historia del arte español entre los siglos XV y XX, siendo la mas antigua de 1485 y la más reciente de 1992. La donación, la dedicó a la memoria de sus padres, Jerónimo Arango Díaz y María Luisa Arias Fernández, de origen asturiano. Una gran muestra en enero de 2018 propició la presentación del conjunto de obras donadas que han permitido reforzar de una forma extraordinaria el museo asturiano.

Hijo adoptivo de Asturias

Plácido Arango recibió hace algo más de 25 años la distinción honorífica de la Junta General del Principado como "Hijo adoptivo de Asturias". Fue el expresidente del Principado, Pedro de Silva, quien entonces glosó su figura y lo hizo definiendo a Arango como "un excelente arquetipo de asturiano, de lo que entre todos hemos convenido que es la suma de rasgos que más nos favorecen: tolerancia, sentido liberal de la vida, una sencilla y también natural disposición a la generosidad, la preocupación por la justicia y todo ello reinado por un sentido del humor que no perdona nada y del que él mismo es el primero en no intentar librarse". Se reconoció en Arango su dedicación a la Fundación 'Príncipe de Asturias', a la que aportó su "tiempo, talento y capacidad de convicción". Respecto a la faceta empresarial, de Arango se ha dicho que "demostró en abundancia ser hombre creativo y tenaz, que supo hacer empresa". Y ello sin perder el sentido del valor por otro tipo de enriquecimientos, como los culturales. "Plácido Arango se ha sentido, felizmente, atraído por otras empresas cuya cuenta de resultados no se mide en las divisas del mercado. Se siente imantado, creo que concupiscentemente, por cuanto significa la cultura, sus frutos y sus gentes, sea la libresca, la plástica o la musical", incidió en esa entrega de premios De Silva, recordando que "García Márquez, Carlos Fuentes y Octavio Paz son algunos de sus muchos amigos de las letras".

Plácido Arango recoge la Medalla de Oro de Asturias. | LUISMA MURIAS

Medalla de Oro de Asturias

Con posterioridad, en el año 2017, el empresario recibió la Medalla de Oro del Asturias de manos del entonces presidente del Principado, Javier Fernández. "Sé que la donación al Museo de Bellas Artes fue muy bien acogida, pero Asturias es muy generosa concediéndome esta medalla y yo la acepto con ilusión", señaló entonces el empresario. En el año 2006, LA NUEVA ESPAÑA reconoció su labor y compromiso con la región como Asturiano del mes.

En 2017 recibió de manos del rey Felipe el IV Premio Enrique V. Iglesias por su contribución al desarrollo de Iberoamérica, la responsabilidad social de su compañía y su labor filantrópica a través de las continuas donaciones artísticas que ha llevado a cabo a distintos museos, según constaba en el fallo del jurado. En el 2019 recibió el premio Reino de España a la trayectoria empresarial.