"La contundencia debe basarse en argumentos", dice Cárcaba del IVA

Fiel a la consigna de hacerse el duro con prudencia, el Gobierno del Principado afrontó ayer otra invitación a la "contundencia" en la reclamación al Estado de los 75 millones de euros pendientes de la recaudación del IVA de 2017 reiterando por un lado que sí, que "ha iniciado los estudios jurídicos y técnicos necesarios para presentar el requerimiento previo a la vía judicial", y por otro que "nuestra posición parte de buscar siempre como primera solución el diálogo y el acuerdo. Eso no ha cambiado ni cambiará", dijo en la Junta la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, que culminó su intervención prometiendo: "Le aseguro, que habrá contundencia, pero tiene que ser con argumentos".

El que sí fue contundente ayer en la sesión de control fue el portavoz de Foro, Adrián Pumares, que trató de atraer a la Consejera al juzgado haciendo ver que "a un autónomo no se le ofrece diálogo para pagar el trimestral del IVA", o que hay "75 euros por asturiano" que "en Madrid en lugar de en los presupuestos del Principado". El diputado pidió expresamente al Gobierno que "no sean cómplices con su silencio o falta de contundencia de este desfalco a las autonomías". Que "gobiernos postrados ante Madrid ya hemos tenido muchos".

El Principado dejó claro la semana pasada que no quiere ser el primer gobierno autonómico socialista que acuda a los tribunales y la Consejera repitió ayer que le falta información para evaluar la propuesta del Ministerio de no pagar y compensar a alas regiones con el acceso a créditos sin intereses, con que el gasto no presupuestado de esas cantidades en 2019 no compute para el objetivo de déficit o una relajación de la senda de estabilidad hasta 2023.