Cuatro jóvenes asturianos, entre los 100 mejores exámenes MIR de España

Cuatro jóvenes asturianos han conseguido situarse entre los 100 mejores exámenes MIR de entre 14.945 aspirantes en toda España para las 7.512 plazas convocadas para médicos interno residente. La nota de corte la superaron 12.162 candidatos. Beatriz Rodríguez Sánchez, Raúl Ptasynski, Javier González Cepeda y Pelayo González Secades tendrán ahora dos meses para decidir la especialidad por la que optarán y el hospital en el que se formarán durante los próximos años.

Beatriz Rodríguez, que preparó el examen en la academia AMIR, tiene que decidirse entre anestesiología y cardiología. "Creí que la nota me iba a ayudar porque sólo tendría una opción, y resulta que sigo teniendo que elegir", afirma mientras se ríe porque "aún no me lo puedo creer". Raúl Ptasynski, de Luarca, también duda entre cardiología, anestesiología y dermatología. "Me gustaría quedarme en Asturias, pero tengo que mirar todas las opciones y también algún hospital de Madrid". Javier González Cepeda, que fue el mejor en su promoción en la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo, se va a pensar con calma si opta por la medicina interna o medicina intensiva. "Es una decisión muy importante, porque no hay vuelta atrás y hay que estar muy seguro", señaló. Pelayo González Secades, también tendrá que adoptar una decisión en los próximos meses. Estos tres jóvenes médicos prepararon la prueba en la academia MIR de Oviedo.

La especialidad con mayor oferta es medicina familiar y comunitaria, que es la que más escasez de profesionales tiene, y le siguen pediatría, anestesiología, medicina interna, ginecología, cirugía general y cardiología.