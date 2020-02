Los ganaderos arriesgan más del 30% de su renta en la pelea contra el recorte de la UE

El Principado envuelve en un "mensaje de tranquilidad" la contienda que se avecina contra el recorte de los fondos europeos que sostienen a la Asturias agraria. Se rebela el Gobierno a su manera, y discrepa del reparto a la estela del "injusto" lanzado ya desde el Ejecutivo estatal contra la amenaza de un tijeretazo del catorce por ciento en los recursos del periodo financiero 2021-2027. La advertencia del golpe, confirmada la semana pasada en las cifras de la restrictiva propuesta presupuestaria del Consejo Europeo, encontró el viernes a los agricultores y ganaderos asturianos gritando desesperados en la calle contra la merma de la rentabilidad de sus productos y ayer al Gobierno asturiano garantizando en la Junta apoyo a su protesta y "trabajo" en los despachos para evitar la rebaja. El consejero de Desarrollo Rural, Alejandro Calvo, deja constancia de que en la batalla por los fondos de la Política Agrícola Común (PAC) "nos jugamos mucho", tanto como que las ayudas de la PAC representan "entre el 30 y el 40 por ciento de la renta de los ganaderos". No está "nada molesto con que haya movilizaciones", pero aun entendiendo que "la rentabilidad" del ganadero "no es suficiente", invita a considerar que hoy "existe un colchón que hace décadas no existía". "Por eso trabajamos para garantizarlo".

Calvo aprovechó la sesión de control al Gobierno en la Junta, y una interpelación genérica de Cs sobre el vacuno de carne, para dejar caer muestras de su "apoyo" a la protesta campesina, para confirmar que "nuestro proyecto político tiene en el centro las reivindicaciones que hemos visto en la calle" y para "mandar un mensaje de tranquilidad a los agricultores y ganaderos". Una vez que la ministra de Exteriores le había puesto ya los adjetivos a la vertiente agraria de la asignación de fondos propuesta por el Consejo -"injusta", "insuficiente"-, Calvo remató en tono esperanzado que su departamento trabaja "de la mano del Gobierno para que la PAC mantenga presupuestos y vaya dirigida a los verdaderos profesionales". La negociación, que tiene cumbre mañana, "siempre genera incertidumbre", reseña, pero a él le hace confiar "el posicionamiento claro del Gobierno de España" y "un Plan Estratégico Nacional que redirigirá los recursos hacia la explotación familiar y los pequeños productores", por lo que "los nuestros, lejos de ver esta PAC como amenaza, deben apreciar una oportunidad".