El hombre que alojó a Obama en su casa

Generosidad y discreción son cualidades que Plácido Arango tenía en un grado superlativo. Son las palabras que más repiten sus amigos al hablar de él, y las aplican tanto a pequeños detalles como a los grandes asuntos mundanos en los que solía andar ocupado. El empresario asturmexicano fue generoso con sus donaciones al Museo del Prado y al de Bellas Artes de Asturias, lo mismo que lo era obsequiando a sus amigos y sus trabajadores. Fue discreto con su vida privada y en lo sentimental, y lo supo ser también alojando en sus casas de Valdemorillo, en Madrid, y en la de la finca de Cáceres, a presidentes de Estados Unidos, primero a George Bush padre y años después a Barack Obama.

Arango cultivaba la amistad de artistas, intelectuales y políticos, y lo hacía con la mayor naturalidad del mundo. Hombre inteligente y cultísimo según quienes lo frecuentaron, era de los que saben escuchar y leer las intenciones de su interlocutor, elegante en el sentido más amplio de la palabra, relacionado al más alto nivel, con una inmensa fortuna, de un humor fino y una gran capacidad y sabiduría para disfrutar de la vida. En eso coinciden todos.

En Valdemorillo compartió vecindad con el empresario de la comunicación Jesús de Polanco, mantenía una estrecha amistad con el expresidente Felipe González y a través de él trabó relación con el escritor Jorge Semprún; era muy amigo del embajador de Estados Unidos James Costos, al que descubrió Mallorca; ejerció de cicerone por Asturias de los escritores Gabriel García Márquez y Octavio Paz, y con Carlos Fuentes compartía un fuerte vínculo. Plácido Arango era, cuentan, de los que no dejaba solo a un amigo si estaba en problemas, todo lo contrario. Era atento y no había impostura en sus sentimientos.

La filósofa Amelia Valcárcel, que lo conoció bien, cuenta que cuando falleció el exministro José Pedro Pérez-Llorca, que como él fue presidente del patronato del Museo del Prado, Plácido Arango se asomó a la capilla ardiente y pidió que lo dejaran solo, durante unos instantes, para despedirse de su amigo muerto. "Era muy especial, y la persona que más sabía de las cosas pequeñas que hacen grata la vida, tenía un buen gusto extraordinario", comenta Valcárcel.

Todas esas virtudes -la lealtad, la discreción, la generosidad, la calma, el buen talante- le abrieron muchas puertas. Su dinero también, por supuesto. Tenía un talento para lo que uno de sus amigos llama "la alta mediación". "Era fiable" y le resultaba fácil poner en contacto a los que manejan los hilos del mundo, ya fuera en el terreno de la política, en el de la empresa y las finanzas o en los medios de comunicación. En uno de sus mejores restaurantes, "El Bodegón", tenía siempre a su disposición un reservado, por él pasaron algunos de sus invitados más ilustres y es de suponer que se cerraron negocios y alianzas que resultaron trascendentales.

En torno a su mesa se hacía alta política y altas finanzas, pero también sabía disfrutar de la buena mesa despreocupadamente. El director del Museo de Bellas Artes de Asturias. Alfonso Palacio, lo comprobó cuando el mecenas lo invitó, con otros trabajadores de la pinacoteca, a su finca, muy próxima el parque natural de Monfragüe, para gestionar su donación y para que seleccionara en su biblioteca los libros que iba a incorporar a ella. "A lo largo de los dos años que se prolongaron las gestiones, cada viaje siempre finalizaba con una comida. Te hacía sentir cómodo. Era un conversador extraordinario, con un finísimo sentido del humor, le gustaba la buena mesa y disfrutaba ejerciendo de perfecto anfitrión", relata Palacio.

El expresidente del Principado Pedro de Silva, uno de los grandes amigos que Plácido Arango tenía en Asturias, recuerda, y lo pone como ejemplo de su generosidad, cómo se involucró y se volcó económicamente, a título personal, con "Los Virtuosos de Moscú", cuando quisieron abandonar su país y establecerse en Asturias. Con sus acciones, cuenta De Silva, Plácido Arango "no buscaba relieve público, no pedía nada a cambio. No me he encontrado nunca nada parecido".

Y tenía, no está de más recordarlo, un ojo excepcional para el arte. Cuando visitaba Asturias aprovechaba para recorrer algunas galerías y comprar arte asturiano. Se dejaba caer a menudo por la ya desaparecida sala Vértice, echaba un vistazo y al cabo de unos días llamaba para encargar, dando todo tipo de detalles, las obras que quería comprar.