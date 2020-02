El PP reclama 455 millones más al año para Asturias en la nueva financiación

La calculadora del PP estima en 455 millones de euros al año la condena que sufre Asturias por los desajustes y desfases del sistema de financiación autonómica, "la pérdida de fondos" no atendida en un modelo de reparto diseñado "antes de la crisis" y que tiene en la agenda una controvertida petición de reforma. A la demanda del Principado de propuestas con las que defender una posición política común de Asturias en ese proceso, la portavoz popular, Teresa Mallada, y el diputado Pablo González responden con esos números.

Salen, explicaron, de calcular por un lado el sobrecoste que experimenta la prestación de los servicios públicos en la región por la penalización de su muy peculiar estructura sociodemográfica -hacen referencia a un estudio que los cifra en un 32,4 por ciento- y, por otro, las compensaciones que la región debe recibir y no percibe como consecuencia de la pérdida de competitividad experimentada por su economía. Hablan de un desfase de 303 millones por el primer concepto, de 152 por el segundo y llegan a esa conclusión numérica. En la letra de su planteamiento, reclaman una batería de reformas en un modelo que "no puede reducir el volumen global de recursos que recibimos" en la actualidad, que ha de reformar el cálculo de las necesidades de gasto haciendo pesar las variables demográficas de Asturias, ser "más sensible" a las caídas de productividad o "blindar" el marco de competencias de las autonomías.