"No renunciamos a que el AVE llegue a Gijón y Oviedo", advierten Barbón y los alcaldes

"No renunciamos a que el AVE continúe hasta Oviedo y Gijón", subrayó ayer en Mieres el presidente del Principado, Adrián Barbón. Tampoco renuncian los alcaldes de esas dos ciudades, aunque los tres consideran "positivo" que, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, Adif haya desvelado por fin el calendario definitivo para la llegada de la alta velocidad a Asturias y que la circulación comercial comenzará en 2022.

"Lo que se nos ha comunicado sobre la Variante es: finalización de la obra en 2021, inicio de períodos de prueba y, de acuerdo a la autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, se establecerá la apertura", dijo Barbón. Resaltó que los trenes AVE no se detendrán en Pola de Lena, sino que continuarán y los pasajeros no tendrán que bajarse allí y hacer transbordo. "No, no, eso no es así. Lo que hace es una adaptación de vía y, por tanto, de reducción de velocidad, llegando con normalidad a Oviedo y a Gijón", indicó Barbón, en referencia a que lo convoyes circularán por ancho AVE hasta el intercambiador de Campomanes, y a partir de allí lo harán por la red de cercanías, con ancho Renfe.

"No renunciamos al proyecto de que el AVE continúe hasta Oviedo y Gijón, por supuesto que no. Ahora, ¿cuál es la prioridad absoluta para el Gobierno de Asturias? Que de una puñetera vez abra la Variante", clamó el presidente autonómico, que cree que con estas palabras pone voz "a miles y miles de asturianos". Barbón hizo suyas unas palabras de la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera: "A ver si se acaba esta pesadilla"; a lo que añadió que el proyecto para extender la línea AVE hasta Oviedo y Gijón debería "optar a fondos europeos" y reivindicó mejorar las cercanías.

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, señaló que las declaraciones de la presidenta de Adif "no pueden ser calificadas como una buena noticia", porque "llevamos demasiados años esperando el avance de las infraestructuras en Asturias, y la alta velocidad debemos entenderla como una necesidad prioritaria, dadas las escasas conexiones con las que contamos actualmente y la necesaria mejora de la competitividad de nuestra comunidad".

Según Canteli, "no es aceptable que Oviedo se quede al margen de los planes de Fomento en este sentido, ni tampoco que el trazado finalice en Pola de Lena". Abogó por la unión de las administraciones asturianas para pedir al Ministerio y a Adif "un plan más ambicioso. Oviedo debe ser destino de la alta velocidad"; "como alcalde de Oviedo no entendería otra decisión que no fuera la llegada del AVE a la capital del Principado".

Canteli cree que no es tiempo de "entrar en polémicas que en poco o nada ayudan" y juzga "más razonable" esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos: "En primer lugar que la Variante y la llegada a Pola de Lena sean una realidad, y, al mismo tiempo, reclamar lo que nos corresponde como capital, que se avance en la llegada de la alta velocidad a Oviedo".

La alcaldesa de Gijón, Ana González, mantiene la esperanza de que el AVE llegue a la ciudad a pesar de que Pardo de Vera señaló que en 2022 la línea con ancho AVE estaría lista solo hasta Pola de Lena. "Adif llega hasta donde llega, pero luego estamos el Principado y el Ayuntamiento de Gijón estudiando y trabajando para que el AVE sea una realidad", apuntó González.

La regidora ve "positivas" las palabras de la presidenta de Adif publicadas por LA NUEVA ESPAÑA porque al menos "fijan un año de llegada", y eso "hay que valorarlo en un momento en el que todo el mundo estaba en la incredulidad de que esto fuera a ser así", añadió.