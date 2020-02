"No nos sirven fondos que no sabemos adónde van", advierten sindicatos mineros

El presidente del Principado, Adrián Barbón, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, cargaron ayer contra la Comunidad de Madrid por estar convirtiéndose en "un agujero negro que pone en peligro el estado autonómico". Ambos dirigentes coincidieron en Mieres en el homenaje que cada año el SOMA-UGT rinde al histórico sindicalista Manuel Llaneza, en el que estuvo muy presente el futuro de las comarcas mineras con la transición energética. Antes del acto, bajo un sol de justicia, el secretario de los socialistas asturianos avanzó que su gobierno llevará a la Junta General, en una iniciativa separada al documento de la financiación autonómica, una propuesta de armonización fiscal que impida que otras comunidades, como Madrid, sigan siendo un "paraíso para los ricos y los grandes capitales".

Para Pepe Álvarez, lo que está haciendo la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso (PP) , es "un verdadero escándalo, una vergüenza" y algo "absolutamente insoportable: utilizar la capitalidad y sus recursos para impulsar políticas de atracción en detrimento de otras regiones". A este respecto, Barbón puntualizó que de "nada" servirá una reforma del modelo de financiación si no va acompañada de una armonización fiscal. El Gobierno regional espera concitar el apoyo en la Junta de los partidos de la izquierda y buscará el respaldo de otras comunidades. Pepe Álvarez y el secretario general del SOMA, José Luis Alperi, llegaron, según confesaron, al homenaje de Manuel Llaneza con una "ilusión distinta" a la del año pasado por tener "un gobierno socialista en Asturias y otro progresista en España".

El Principado "puede contar con el soporte de UGT -dijo Álvarez- para que Asturias salga de la tristeza y la nostalgia". No será, sin embargo, un "cheque en blanco", puntualizó el secretario general de UGT-FICA, Pedro Hojas, pues hay "mucho que pelear".

Para empezar, por una transición ecológica justa. El Gobierno "no puede dejar a nadie en la estacada y debe tener un especial trato con Asturias y las comarcas que más han sufrido la transformación", señaló Hojas. "España es lo que es gracias al carbón y a la energía que ha salido de Asturias. España tiene una deuda histórica con esta comunidad. No pueden condenar a los trabajadores al desempleo, hay que generar actividad en paralelo, no nos sirven fondos que no sabemos adónde van a ir", insistió Pepe Álvarez. Una de esas actividades sería transformar las minas en "centros tecnológicos", como apuntó Alperi: "Ya hay empresas que se han puesto en contacto con nosotros para ofrecer su tecnología". El secretario general del SOMA pidió también "impulsar", con nuevos grupos de investigación y titulaciones, el campus universitario de Mieres y, en caso contrario, retó al Rector a "que sea valiente y lo cierre".

Al acto, celebrado en el cementerio civil de Mieres, asistieron varios miembros del Gobierno de Barbón, como los consejeros de Industria y Salud, Enrique Fernández y Pablo Fernández, respectivamente, así como la exministra de Sanidad, María Luisa Carcedo. La palabra industria estuvo en boca de todos. Los sindicalistas reclamaron que el sector "vuelva a estar en el centro de los debates" y reclamaron un pacto de Estado por la energía. El secretario de UGT mostró, por otro lado, su "plena solidaridad" con los campesinos asturianos en la negociación de la nueva Política Agraria Común (PAC). "Creo que hay que ganar esta batalla en la UE, pero no solo allí, sino también frente a las distribuidoras", se quejó Pepe Álvarez, que hizo una firme defensa de los impuestos. "Sin ellos, no hay derechos", dijo.

El SOMA, en palabras de Alperi y haciendo referencia al caso Villa, "no consentirá que un proyecto social moderno (el Montepío) naufrague porque la justicia quiera hacernos responsables por anteriores responsables de actos vandálicos".